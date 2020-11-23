رئيس جامعة شقراء يتفقد كليات محافظة عفيف ويقف على احتياجاتها

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التقى منسوبي الكليات والمجلسين المحلي والبلدي

قام رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية لكليات الجامعة في محافظة عفيف، بهدف الوقوف على العملية التعليمية وسير الدراسة، والاطلاع على العمل في المنشآت، وذلك ضمن جولاتها المستمرة على كليات الجامعة في المحافظات.

وشملت جولة مدير الجامعة زيارة تفقدية لكلية العلوم والدراسات الإنسانية بمحافظة عفيف، التقى خلالها بعميد الكلية ومنسوبيها وتفقد المرافق والقاعات الدراسية، واطلع على سير العملية التعليمية في الكلية، ثم توجه إلى كلية إدارة الأعمال بمحافظة عفيف والتقى بعميد الكلية ومنسوبيها وتفقد المرافق والقاعات الدراسية.

وعقد رئيس جامعة شقراء لقاءً مع أعضاء هيئة التدريس بكليات محافظة عفيف، وقدم شكره لهم على جهودهم المبذولة، وحثهم على بذل مزيد من الجهود للرقي بمستوى الأداء الأكاديمي.

وتخلل الجولة وقوفه ميدانيًا على مشروع مجمع كليات محافظة عفيف؛ لمتابعة مراحل التنفيذ، ومعرفة آخر الأعمال المنجزة، ووجه بسرعة استكماله لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة لطلبة الكليات.

واختتم رئيس جامعة شقراء جولته بلقاء مع أعضاء المجلس المحلي والبلدي بمحافظة عفيف، وناقش معهم عددًا من المواضيع التي تهم التعليم الجامعي في المحافظة.

رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف