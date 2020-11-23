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مؤتمر الصحة الرقمية الدولي  يناقش الرعاية من "الرؤية إلى الواقع"

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مؤتمر الصحة الرقمية الدولي  يناقش الرعاية من "الرؤية إلى الواقع" مؤتمر الصحة الرقمية الدولي  يناقش الرعاية من "الرؤية إلى الواقع"
يقام افتراضيًا من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.. برعاية د. توفيق الربيعة

مؤتمر الصحة الرقمية الدولي  يناقش الرعاية من

تُعقَد، برعاية وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي (HIMSS) افتراضيًا خلال المدة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2020، بتنظيم من وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والهيئة للتخصصات الصحية.

ويناقش المؤتمر التحديات الراهنة والرؤى والأفكار حول الخطط المستقبلية والحلول المحتملة في مجال الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويتناول المؤتمر أحدث ما توصلت إليه التقنية المعلوماتية الصحية وسبل الاستفادة منها، ونشر الوعي بأهمية تقنية المعلومات الصحية

ودورها الفاعل في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات والاستخدام الأمثل للموارد في القطاعات الصحية، إضافة إلى إبراز دورها

الحيوي وتوفير أعلى جودة ممكنة في تقديم الرعاية الصحية لجميع المستفيدين.

ويتضمن المؤتمر، تناول الكثير من المحاور المختلفة ومنها: إنشاء مكان العمل الرقمي ومناقشة الوضع الراهن، وقيادة الابتكارات المشتركة ونماذج الأعمال الجديدة، وتوسيع نطاق الصحة والرعاية إلى خارج المستشفى، واستغلال قوة البيانات كتمكين أنظمة صحية أكثر ذكاءً، والدروس المستفادة من COVID-19، والاستفادة من الصحة الرقمية للتنبؤ بالأزمات المستقبلية ومنعها وإدارتها، إضافة إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية المتقدمة في مجالات الرعاية الصحية وسبل الاستفادة منها.

ويشارك في المؤتمر متخصصون في قطاع الرعاية الصحية الرقمية من داخل وخارج المملكة، ويتخلله الكثير من المحاضرات وورش العمل

القصيرة "عن بُعد" تحت شعار "تحول الصحة والرعاية من الرؤية إلى الواقع"، يقدمها متخصصون من المملكة وخارجها في مجال تقنية المعلومات والرعاية الصحية.

ويتيح المؤتمر للمسجلين الحصول على عضوية مجانية لدى جمعي (HIMSS) لمدة عام كامل، كما سيحصل المشاركون على 16 ساعة تعليمية مجانية.الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مؤتمر الصحة الرقمية الدولي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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