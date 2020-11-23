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قوات مكافحة الإرهاب العراقية تطيح بالمنسق الإداري لـ"داعش"

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قوات مكافحة الإرهاب العراقية تطيح بالمنسق الإداري لـ"داعش" قوات مكافحة الإرهاب العراقية تطيح بالمنسق الإداري لـ"داعش"
نصبت له كميناً في مطار بغداد أثناء عودته من الخارج

قوات مكافحة الإرهاب العراقية تطيح بالمنسق الإداري لـ

قبضت قوات مكافحة الإرهاب العراقية على عنصر في تنظيم "داعش" الإرهابي في مطار بغداد الدولي، بحسب ما ذكر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، اليوم (الإثنين).

وقال "رسول" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "من خلال المتابعة المستمرة والعمل الميداني، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من القبض على ما يسمى المنسق الإداري العام لعصابات داعـش الإرهابية المكنى أبو نبأ في مطار بغداد الدولي".

وبين أن استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب تتبعت "أبو نبأ" منذ انطلاقه من إحدى الدول إلى وصوله إلى العراق، وكان يحاول عقد اجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف العاصمة بغداد.

وعرف "أبو نبأ" بنشاطه الإرهابي مُنذ عام 2003 حيث انتمى لعديد من التنظيمات الإرهابية أبرزها "القاعدة" و"داعـش".قوات مكافحة الإرهاب العراقية تنظيم داعش

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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