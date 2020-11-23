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"السراني" المملكة سجلت بقمة العشرين قرارات تاريخية أسهمت في تخفيف أضرار كورونا

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"السراني" المملكة سجلت بقمة العشرين قرارات تاريخية أسهمت في تخفيف أضرار كورونا "السراني" المملكة سجلت بقمة العشرين قرارات تاريخية أسهمت في تخفيف أضرار كورونا
قال: إنه يحق الفخر بما صنعه شباب الوطن من تنظيم احترافي واكب التقنيات الحديثة

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، على أن المملكة سجلت مواقفا تاريخية خلال رئاستها لقمة العشرين، واتخذت قرارات تاريخية أسهمت في تخفيف أضرار الجائحة على الدول الأكثر فقراً في العالم؛ بالتعهد بمبالغ مالية هائلة لهذه الدول، وتأجيل الديون، الأمر الذي يعد منجزاً تاريخياً استباقياً؛ تلافياً لأي أزمات اقتصادية كبرى قادمة.

وهنّأ رئيس جامعة طيبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد ين سلمان؛ بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة قمة مجموعة العشرين لهذا العام. مضيفا "نحمد الله -تبارك وتعالى- على ما تحقق من إنجاز كبير بفضل الله، ثم بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وبإشراف مباشر ومتابعة من سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان ولي العهد، ثم بفضل أبناء الوطن المخلصين الذين عملوا على مدى عامين لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة".

وأشاد الدكتور "السراني" بسرعة الاستجابة للتحول الطارئ مع وباء كورونا، حيث عُقدت القمة افتراضياً لأول مرة في تاريخها، وبحضور تام لجميع أعضاء المجموعة وضيوف الدورة.

وأضاف: "يسرني -ونيابة عن منسوبي جامعة طيبة- الإشادة واستشعار الفخر بهذا المنجز الوطني الكبير الذي يحق لكل مواطن سعودي الفخر به وبما صنعه شباب الوطن من أبنائه وبناته العاملين في أمانة المجموعة من تنظيم احترافي عال واكب كل التقنيات الحديثة لضمان نجاح القمة تقنيا دون أخطاء، وبحماية تقنية وبرمجية منقطعة النظير، مهنأ قيادتنا الرشيدة على ما تحقق، وأسأل الله -تبارك وتعالى- أن يديم علينا نعمه ويحفظ قيادتنا وتتوالى مسيرة النجاح والتقدم دائماً وأبداً".رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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