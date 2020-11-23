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كورونا.. إصابات مجلس التعاون الخليجي تتجاوز المليون

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كورونا.. إصابات مجلس التعاون الخليجي تتجاوز المليون كورونا.. إصابات مجلس التعاون الخليجي تتجاوز المليون
حصيلة الوفيات تتخطى حاجز الـ 9160 حالة.. حتى الآن

كورونا.. إصابات مجلس التعاون الخليجي تتجاوز المليون

سجّلت دول مجلس التعاون الخليجي الست أكثر من مليون حالة إصابة بكوفيد-19، الذي يتسبب فيه المستجد.

جاء ذلك طبقاً لإحصاء أجرته "رويترز"، وفقاً للبيانات التي نشرتها كل دولة.

وبلغت حصيلة الإصابات في منطقة الخليج اليوم مليوناً و845 إصابة والوفيات 9160.

من جهة أخرى، أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يربو على 58.61 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و389.31 وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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