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أمير تبوك يطلع على تقرير عن حملة "شواطئنا نحميها"

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أمير تبوك يطلع على تقرير عن حملة

اطلع أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على تقرير عن حملة "شواطئنا - نحميها" والتي نظمها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مؤخراً لتنظيف الشواطئ وأعماق البحر بمحافظة الوجه، والتي هدفت إلى نشر الوعي البيئي لدى المجتمع، وأهمية الحفاظ على بيئة المناطق الساحلية والمرافق العامة.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم، مدير عام المكتب الإقليمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة الشمالية، المهندس ثامر بن عوض البلوي، وأعضاء الفرق التطوعية المشاركة.

وقدم "البلوي" شرحاً موجزاً عن الحملة وأهدافها وآلية تنفيذها ونتائجها، والتي شارك فيها عدد من القطاعات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات والناشطون في مجال حماية البيئة، والقطاع الخاص.

واطلع أمير منطقة تبوك على تقرير عن الاستراتيجية الوطنية للبيئة.

وثمن الأمير فهد بن سلطان جهود العاملين بالحملة، منوهًا بما تولية المملكة من تركيز على الاهتمام بالبيئة، وأهمية الحفاظ على بيئة المناطق الساحلية وصون مواردها الطبيعية، وبقاء سواحل المملكة نظيفة خالية من التلوث، وتشجيع العمل التطوعي في هذا الجانب. سائلاً الله تعالى أن تحقق هذه الحملة وغيرها من الحملات الأهداف المرجوة من إطلاقها لتعزيز ثقافة أهمية المحافظة على البيئة لدى المجتمع بكافة أطيافه.

وثمن من جهته "البلوي" لأمير منطقة تبوك دعمه واهتمامه للبيئة ولكل ما يخدم المنطقة وأهلها.

أمير تبوك يطلع على تقرير عن حملة

أمير تبوك يطلع على تقرير عن حملة

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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