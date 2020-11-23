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شاهد.. إطلاق عدد 7 من ظباء الريم في منتزه القصيم الوطني

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ضمن برنامج لإعادة توطين الحيوانات الفطرية في المحميات

شاهد.. إطلاق عدد 7 من ظباء الريم في منتزه القصيم الوطني

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم، إطلاق عدد 7 من ظباء الريم في منتزه القصيم الوطني.

وقال المركز: تم ذلك بحضور مدير عام فرع #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة في القصيم، ومدير مركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية بالثمامة، ومدير متنزه القصيم الوطني، وعدد من الجمعيات الأهلية المهتمة بالحياة الفطرية في المنطقة.

ويأتي ذلك ضمن البرنامج الوطني لإعادة توطين الحيوانات الفطرية في المحميات والمتنزهات الوطنية، حيث يطلق #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية عدداً من ظباء الريم في المنتزهات الوطنية بمنطقة القصيم والرياض.

شاهد.. إطلاق عدد 7 من ظباء الريم في منتزه القصيم الوطني

شاهد.. إطلاق عدد 7 من ظباء الريم في منتزه القصيم الوطني

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية منتزه القصيم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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