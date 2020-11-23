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جازان.. 1060 مزارعًا يجنون حصاد "البن الخولاني"

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جازان.. 1060 مزارعًا يجنون حصاد "البن الخولاني" جازان.. 1060 مزارعًا يجنون حصاد "البن الخولاني"
خلال موسم الحصاد السنوي بداية "من أكتوبر وحتى يناير"

جازان.. 1060 مزارعًا يجنون حصاد

يواصل مزارعو "البن الخولاني" بمحافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان، قطف ثمار البن وجني محصولهم، خلال موسم الحصاد السنوي الذي يمتد من شهر أكتوبر وحتى شهر يناير.

ووفقًا لإحصاءات هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، فإن عدد مزارعي البن وصل مطلع العام الحالي إلى 1060 مزارعًا منهم 657 مزارعًا في محافظة الداير بنسبة 62% من مزارعي البن في المحافظات الجبلية التي تشمل إلى جانب الدائر بني مالك محافظات فيفا والريث والعيدابي والعارضة وهروب.

وبلغ عدد أشجار البن 171,384 شجرة، منها 122,455 شجرة في محافظة الداير بنسبة 71%، فيما بلغ متوسط الإنتاج السنوي 369,752 كيلو جرامًا.


واستضافت محافظة بني مالك النسخ السبع الماضية من مهرجان البن، حيث ساهم المهرجان عبر نسخه السابقة في التعريف بمنتج البن والتوسع في زراعته واستثمار محصوله ذي الجودة العالية.

وساهمت جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في زيادة أعداد المزارعين وزيادة أعداد أشجار البن وبالتالي زيادة الإنتاج، من خلال برنامجها لتطوير التنمية الريفية الزراعية المستدامة واستهدافها قطاع تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن للوصول إلى رفع الكفاءة الإنتاجية لمحصول البن.

وقد اتسقت تلك الجهود مع مبادرة أرامكو لزراعة البن في المحافظات الجبلية ودعم المزارعين، التي قابلها اهتمام وحرص المزارعين ورغبتهم في استصلاح مدرجاتهم الزراعية والمساهمة في الاقتصاد الوطني.

وواكبت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان ذلك الاهتمام بتقديم أكثر من 344 ألف شتلة بن، من محطة الأبحاث الزراعية بالهيئة وتوزيعها على المزارعين منذ العام 2016 وحتى نهاية العام الماضي، ضمن مبادرة أرامكو ومشروع تأهيل المدرجات الزراعية ومبادرة الهيئة لإيصال الشتلات للمزارعين.جازان موسم الحصاد السنوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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