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الليلة في "الكلاسيكو " المنتظر.. السومة يسعى لكسر رقم الشمراني

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في مواجهة الأهلي والشباب في ملعب "الجوهرة المشعة"

الليلة في

يحتاج مهاجم النادي الأهلي "السوري" عمر السومة إلى إحراز هدف وحيد في شباك الشباب، من أجل معادلة رقم هداف الدوري التاريخي ناصر الشباب (لاعب الشباب السابق) برصيد 126 هدفاً .
وكان "السومة " قد هز الشباك الشبابية في 10 مناسبات سابقة جمعت الفريقين .

ويلتقي الأهلي نظيره الشباب مساء اليوم الاثنين في "كلاسيكو" مثير في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك على أرض ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة .
ولعل فارق النقطة بين الأهلي والشباب يشعل مواجهة الليلة، حيث يأتي الشباب ثانياً برصيد 10 نقاط، والأهلي ثالثاً بـ 9 نقاط، لذا فإن اللقاء سيشكل مفترق طرق بين الطرفين نحو مزاحمة المتصدر الهلال على القمة.

الكلاسيكو الأهلي الشباب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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