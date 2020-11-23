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"كيسنجر" يحذر "بايدن": حرب طاحنة بين أمريكا وهذه الدولة "تحرّك سريعاً"

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"كيسنجر" يحذر "بايدن": حرب طاحنة بين أمريكا وهذه الدولة "تحرّك سريعاً" "كيسنجر" يحذر "بايدن": حرب طاحنة بين أمريكا وهذه الدولة "تحرّك سريعاً"
طالب بإجراءات تعاونية.. "وإلا سينزلق العالم إلى كارثة مماثلة للحرب العالمية"

حذّر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، من حرب طاحنة قد تنشب بين أمريكا والصين؛ بسبب التوتر الكبير الذي حدث في العلاقات بين البلدين في عهد الرئيس الأمريكي دونالد .

وقال "كيسنجر" إنه من الضروري التحرك بسرعة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد حديثاً، الذي لم يُنصّب بعد جو بايدن؛ بهدف استعادة "خطوط الاتصال" مع الصين، التي توترت خلال سنوات حكم الرئيس "ترامب"؛ بسبب وجود مخاطر من تصاعد النزاع بين البلدين تهدد بوصوله إلى صراع عسكري.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى "بلومبرغ" للاقتصاد الجديد: ما لم يكن هناك أساس ما لبعض الإجراءات التعاونية، فإن العالم سينزلق إلى كارثة مماثلة للحرب العالمية الأولى.

وشدد "كيسنجر" على أن التقنيات العسكرية المتاحة اليوم ستجعل مثل هذه الأزمة "أكثر صعوبة" وغير قابلة "للسيطرة عليها" من تلك التي كانت في العصور السابقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، البالغ من العمر 97 عاماً، في مقابلة أجراها مع صحفية "بلومبرغ نيوز"، إن أمريكا والصين تنجرفان الآن بشكل متزايد نحو المواجهة، وهما يديران دبلوماسيتهما بطريقة المواجهة.

وأردف: الخطر هو أن بعض الأزمات التي من الممكن أن تحدث قد تتجاوز الخطاب وتتجه إلى "صراع عسكري حقيقي".

ونوّه إلى إمكانية أن تحدث أزمة المستجد انفراجه بين البلدين، وقال: إذا كان بإمكانك النظر إلى كوفيد-19 على أنه تحذير، بمعنى أنه من الناحية العملية يتم التعامل معه من قبل كل دولة بشكل مستقل إلى حد كبير، ولكن الحل طويل الأجل يجب أن يكون على أساس عالمي إلى حد ما... يجب التعامل معه كدرس.

وتشهد العلاقات الصينية الأمريكية توتراً كبيراً، ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، على الرغم من توصل الجانبين إلى اتفاق تجاري "للمرحلة الأولى" في بداية هذا العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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