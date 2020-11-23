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تعرّف على مقترح الصين "السريع" من أجل عودة السفر الدولي

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تعرّف على مقترح الصين "السريع" من أجل عودة السفر الدولي تعرّف على مقترح الصين "السريع" من أجل عودة السفر الدولي
عرضه الرئيس الصيني في قمة العشرين

تعرّف على مقترح الصين

تعتبر الصين أكبر بلد مصدر للسياح في العالم بعدد يفوق 150 مليون شخص سنويًا، كما يعد السائح الصيني من السياح الأكثر إنفاقًا على مستوى العالم.

وكشفت البي بي سي اقتراح الرئيس الصيني باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR code) لاستئناف السفر الدولي الذي تأثر بشدة نتيجة تفشي فيروس «كورونا» المستجد للمساعدة في تحديد الحالة الصحية للمسافر عن طريق الوصول إلى الشهادات الصحية الخاصة به.

وأوضح الرئيس الصيني الحاجه إلى زيادة تنسيق السياسات والمعايير وإنشاء مسارات سريعة لتسهيل التدفق المنظم للأشخاص.
وقال الرئيس الصيني إنه يأمل أن ينضم مزيد من الدول إلى هذه الآلية.
وأعرب كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش عن حذره بشأن اقتراح الرئيس الصيني. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر إن التركيز الأولي على الصحة يمكن أن يتحول بسهولة إلى حصان طراودة، لرصد سياسي أوسع واستبعاد
ورموز الاستجابة السريعة هي رموز شريطية يمكن قراءتها بواسطة الهواتف الجوالة.
وتم استخدامها على نطاق واسع في الصين، كمؤشرات على الحالة الصحية للمقيمين، منذ فبراير الماضي للمساعدة في الحد من انتشار .
فإذا كان لون الرمز أخضر، فهذا يعني أن الشخص بصحة جيدة ويمكنه السفر بحرية، أما إذا كان لونه برتقاليًا أو أحمر، فهذا يعني أن الشخص يحتاج إلى الحجر الصحي لمدة تصل إلى أسبوعين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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