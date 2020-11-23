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"كبار السن" يتصدرون المشهد في جولة إعادة انتخابات النواب ببني سويف

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"كبار السن" يتصدرون المشهد في جولة إعادة انتخابات النواب ببني سويف "كبار السن" يتصدرون المشهد في جولة إعادة انتخابات النواب ببني سويف

مصراوي Masrawy

01:31 م الإثنين 23 نوفمبر 2020

بني سويف - حمدي سليمان:

شهدت اللجان الانتخابية إقبالا ملحوظًا من كبار السن على التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 في بني سويف.

نجية على حسان 60 عامًا من مركز ناصر تقول: "منذ تولى الرئيس مسئولية البلاد لم أترك أي انتخابات إلا وشاركت فيها من أجل مستقبل بلادي وأولادي".

وأشار ثابت جابر 90 عامًا بالمعاش من داخل اللجنة الفرعية رقم 142 أنه حرص، رغم مرضه وكبر سنه، على المشاركة في الانتخابات من أجل وطنه ومستقبل أحفاده فالصوت يفرق والديمقراطية أصبحت للجميع بعد أن كانت الانتخابات حبر على ورق وهو ما جعلنا ننهض من أجل مستقبل مشرق.

يذكر أنه جرى تجهيز 481 مركزًا انتخابيًا بإجمالي 692 لجنة فرعية، لاستقبال مليون و883 ألفًا و354 ناخبًا وناخبة ممن لهم حق التصويت على مستوى مراكز ومدن المحافظة، فضلًا عن تجهيز 4 لجان عامة تغطي مدن المحافظة السبع.

انتخابات النواب

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