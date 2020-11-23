أخبار عاجلة

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير منطقة الرياض يرعى سباق "كأس الوفاء" -
مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يوقّع أول اتفاقية إطارية للجهات الحكومية -
طبيب روسي يتحدث عن "أعراض مبهمة" لـ"كرورنا" -
مركز للطب النفسي للأطفال بمجمع إرادة بالرياض على مساحة 800 م2 -
أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار -
تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات -
إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر -
بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا -
"البريد الدوائي" يسلّم 65 ألف وصفة طبية للمرضى في منازلهم -
تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط في ظل البيانات الإيجابية عن لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جبهة تيغراي تدمر مطار مدينة سياحية لعرقلة تقدم الجيش الإثيوبي

Print
جبهة تيغراي تدمر مطار مدينة سياحية لعرقلة تقدم الجيش الإثيوبي جبهة تيغراي تدمر مطار مدينة سياحية لعرقلة تقدم الجيش الإثيوبي
تضم موقعاً مدرجاً على لائحة التراث العالمي

جبهة تيغراي تدمر مطار مدينة سياحية لعرقلة تقدم الجيش الإثيوبي

ذكرت وسائل إعلام تابعة للدولة، اليوم (الاثنين)، أن قوات جبهة تحرير تيغراي الشعبية الإثيوبية دمرت مطارًا في بلدة أكسوم القديمة؛ لتعرقل تقدم القوات الفيدرالية.

وبينت قناة فانا الإذاعية، أن قوات جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي، دمرت المطار في أكسوم الواقعة شمال غرب ميكيلي، وهي منطقة جذب سياحي شهيرة وموقع للتراث العالمي لليونسكو.

من جهته، اعتبر زعيم جبهة تحرير تيغراي ديبريتسيون جبريمايكل، أن التهديد الحكومي كان غطاءً للقوات الفيدرالية لإعادة تجميع صفوفها، بعد ما وصفه بالهزائم على ثلاث جبهات، وفقاً لـ"رويترز".

وقتل المئات وربما الآلاف في القتال والضربات الجوية، التي اندلعت في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) وأرسلت نحو 40 ألف لاجئ إلى السودان المجاور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير منطقة الرياض يرعى سباق "كأس الوفاء"

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير منطقة الرياض يرعى سباق "كأس الوفاء"

مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يوقّع أول اتفاقية إطارية للجهات الحكومية

مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يوقّع أول اتفاقية إطارية للجهات الحكومية

طبيب روسي يتحدث عن "أعراض مبهمة" لـ"كرورنا"

طبيب روسي يتحدث عن "أعراض مبهمة" لـ"كرورنا"

مركز للطب النفسي للأطفال بمجمع إرادة بالرياض على مساحة 800 م2

مركز للطب النفسي للأطفال بمجمع إرادة بالرياض على مساحة 800 م2

شبكة عيون الإخبارية