جبهة تيغراي تدمر مطار مدينة سياحية لعرقلة تقدم الجيش الإثيوبي

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ذكرت وسائل إعلام تابعة للدولة، اليوم (الاثنين)، أن قوات جبهة تحرير تيغراي الشعبية الإثيوبية دمرت مطارًا في بلدة أكسوم القديمة؛ لتعرقل تقدم القوات الفيدرالية.

وبينت قناة فانا الإذاعية، أن قوات جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي، دمرت المطار في أكسوم الواقعة شمال غرب ميكيلي، وهي منطقة جذب سياحي شهيرة وموقع للتراث العالمي لليونسكو.

من جهته، اعتبر زعيم جبهة تحرير تيغراي ديبريتسيون جبريمايكل، أن التهديد الحكومي كان غطاءً للقوات الفيدرالية لإعادة تجميع صفوفها، بعد ما وصفه بالهزائم على ثلاث جبهات، وفقاً لـ"رويترز".

وقتل المئات وربما الآلاف في القتال والضربات الجوية، التي اندلعت في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) وأرسلت نحو 40 ألف لاجئ إلى السودان المجاور.