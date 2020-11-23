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أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بنجاح "قمة العشرين": تنظيم متقن وإدارة متميزة

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أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بنجاح "قمة العشرين": تنظيم متقن وإدارة متميزة أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بنجاح "قمة العشرين": تنظيم متقن وإدارة متميزة
أكد أنها أسهمت في قرارات بناءة لمواجهة جائحة والحد من تداعياتها

أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بنجاح

هنّأ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح قمة الرياض لمجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية .

وأشاد بما حظيت به هذه القمة المهمة من تنظيم متقن وإدارة متميزة أسهمت في توصلها إلى قرارات بناءة وتوصيات مثمرة لا سيما في مجال تعزيز التعاون الدولي لمواجهة جائحة فيروس كورونا والحد من تداعياتها السلبية على مختلف مناحي الحياة، إضافة إلى تحفيز الجهود للإيفاء باستحقاقات متطلبات التنمية المستدامة التي ينشدها الجميع ومواكبة التطورات المتلاحقة وخاصة الأوضاع الصحية.

وأكد أمير دولة الكويت أن ما حققته هذه القمة من نجاح من خلال حرص جميع أعضائها للمشاركة وبصورة فعالة رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع يجسد جليًا ما تحظى به المملكة من تقدير ومكانة مرموقة لدى المجتمع الدولي وهو مبعث فخر واعتزاز الجميع، سائلاً المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة ودوام العافية وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم مزيدًا من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما هنّأ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بنجاح قمة الرياض لمجموعة العشرين برئاسة المملكة.قمة مجموعة العشرين بالرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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