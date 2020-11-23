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"المواصفات" تدعو مستوردي ومصنعي الخرسانة الجاهزة إلى علامة الجودة

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"المواصفات" تدعو مستوردي ومصنعي الخرسانة الجاهزة إلى علامة الجودة "المواصفات" تدعو مستوردي ومصنعي الخرسانة الجاهزة إلى علامة الجودة
متطلبات وآلية الحصول عليها جرى شرحها في ورشة عمل نظمتها الهيئة

نظمت الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للخرسانة الجاهزة بمجلس الغرف السعودية، ورشة عمل "عن بعد" لشرح المتطلبات الفنية وآلية الحصول على علامة الجودة لمنتج الخرسانة الجاهزة، بمشاركة ممثلي أكثر من 50 مصنع للخرسانة الجاهزة.

وتناولت ورشة العمل توضيحاً لجميع الخطوات والمتطلبات الفنية والإدارية الخاصة بمنح علامة الجودة السعودية لمصانع الخرسانة الجاهزة، في خطوة تأتي استمراراً لجهود المواصفات السعودية في تقديم الدعم الفني اللازم للمصنعين والموردين.

وكانت المواصفات السعودية قد ألزمت مصانع الخرسانة الجاهزة بالحصول على علامة الجودة السعودية اعتباراً من 10 المحرم 1441هـ الموافق 9 سبتمبر 2019م، وذلك وفقاً للائحة الفنية لمواد البناء، مؤكدة منع دخول هذا المنتج من المنافذ السعودية أو بيعه في الأسواق بعد هذا التاريخ ما لم يكن حاصلاً على علامة الجودة السعودية.

ودعت "الهيئة" جميع مستوردي ومصنعي هذه المنتجات للحصول على علامة الجودة السعودية من خلال التقدم عن طريق النظام الإلكتروني لمنح الشهادات بالهيئة: https://jeem1.saso.gov.sa، مبينة أن حصول المُنتج على علامة الجودة يعكس مطابقته للمواصفات القياسية السعودية المُعتمدة، إضافةً إلى تحقيق معايير ضبط الجودة أثناء تصنيعه، وبذلك تُحقق منظومة منح علامة الجودة مصلحة جميع الأطراف ذوي العلاقة (المُنتِج والمُستهلِك والتَاجر)، وتُعزّز حماية المستهلك، وتوفر قدرة تنافسية أكبر للمنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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