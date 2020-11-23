"إغاثي الملك سلمان" يدشن حملة الرش الضبابي بمديرية التواهي في عدن

★ ★ ★ ★ ★

المركز يقدم 32 طنّا من السلال الغذائية للنازحين من صعدة إلى حضرموت

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك بمديرية التواهي في محافظة عدن؛ وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة.

وتستهدف الحملة التي تستمر خمسة أيام، الأحياء الشعبية وتجمعات النازحين؛ بهدف القضاء على بؤر وجود وتوالد البعوض الناقل لأمراض الحمى، إضافة إلى تجفيف المستنقعات المائية وشفط المياه الراكدة.

وأشاد مدير عام مديرية التواهي، كتبي عمر، بالجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة عدن وكل المحافظات الأخرى فيما يتعلق بالمجال الصحي؛ الأمر الذي ساهم في التقليل من الحالات المصابة بحمى الضنك.

وأوضح مدير المشروع الدكتور زكريا بازرعة، أن حملة الرش الضبابي، تأتي في إطار البرامج التي يمولها المركز؛ بهدف حماية المواطنين من الأمراض الوبائية ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك، الذي يستهدف جميع مديريات عدن؛ للتقليل من عدد الإصابات؛ وذلك بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

من ناحية أخرى، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 32 طنًّا و100 كيلو غرام من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة، إلى مديريتي سيئون والعبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 1.800 فرد.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.