أخبار عاجلة

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير منطقة الرياض يرعى سباق "كأس الوفاء" -
مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يوقّع أول اتفاقية إطارية للجهات الحكومية -
طبيب روسي يتحدث عن "أعراض مبهمة" لـ"كرورنا" -
مركز للطب النفسي للأطفال بمجمع إرادة بالرياض على مساحة 800 م2 -
أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار -
تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات -
إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر -
بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا -
"البريد الدوائي" يسلّم 65 ألف وصفة طبية للمرضى في منازلهم -
تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط في ظل البيانات الإيجابية عن لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فرنسا تتفاعل مع تصريحات "العيسى" بخطورة أساليب الكراهية: نحترم الإسلام

Print
فرنسا تتفاعل مع تصريحات "العيسى" بخطورة أساليب الكراهية: نحترم الإسلام فرنسا تتفاعل مع تصريحات "العيسى" بخطورة أساليب الكراهية: نحترم الإسلام
اتصال هاتفي من وزير الخارجية يقابل بالتأكيد على المواقف الواضحة والمعلنة

فرنسا تتفاعل مع تصريحات

لم يأت الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية في جمهورية فرنسا جان إيف لودريان، بالأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، من فراغ؛ حيث جاء تفاعلاً مع الظهور التلفزيوني لـ"العيسى" قبل أسابيع قليلة ونقده بأسلوب متزن التصريحات المسيئة، عندما قال: "تحت أي ذريعة، نحن ضد أساليب الصراع والكراهية ونؤكد على خطورة أساليب الصراع والكراهية وضرورة احترام القوانين وثقافات البلدان".

الخارجية الفرنسية تفاعلت بعد هذه التصريحات، وأجرت اتصالاً ممثلاً في وزير خارجيتها، بـ"العيسى"، أكدت خلاله أن فرنسا تكنُّ الاحترامَ للإسلام، وأن المسلمين الفرنسيين هم جزءٌ من الجمهورية الفرنسية؛ حيث رد "العيسى" على الوزير الفرنسي، قائلاً: "مواقفنا واضحة ومعلَنةَ للجميع في الموضوعات ذات الصلة".

وكان الدكتور محمد العيسى، قد أكّد في لقاء تلفزيوني سابق، أن الله أمرنا في محكم كتابه بالإعراض عن السجالات التي لا تفيد إلا التصعيد السلبي، وقال: "الإسلام قوي وقوته لا تتوقف على تزكية أحد، ووجود الإسلام كرسالة ربانية لا تتزعزع أبداً لا بقول ولا بغيره".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير منطقة الرياض يرعى سباق "كأس الوفاء"

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير منطقة الرياض يرعى سباق "كأس الوفاء"

مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يوقّع أول اتفاقية إطارية للجهات الحكومية

مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يوقّع أول اتفاقية إطارية للجهات الحكومية

طبيب روسي يتحدث عن "أعراض مبهمة" لـ"كرورنا"

طبيب روسي يتحدث عن "أعراض مبهمة" لـ"كرورنا"

مركز للطب النفسي للأطفال بمجمع إرادة بالرياض على مساحة 800 م2

مركز للطب النفسي للأطفال بمجمع إرادة بالرياض على مساحة 800 م2

شبكة عيون الإخبارية