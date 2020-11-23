أمانة الشرقية تطرح أولى مبادرات اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص بالمنطقة

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بعد موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص لقطاع البلديات

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن طرح المشروع النموذجي الأول لمبادرة الاستثمار المشترك للأراضي لتطوير الواجهة البحرية في مدينة الخبر، من خلال بناء وتشغيل وصيانة العقارات التجارية متعددة الاستخدامات في (3) قطع أراضٍ منفصلة، تقع على كورنيش الخبر بمساحة إجمالية 960.60 مترًا مربعًا؛ وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وبنموذج عقد بناء تشغيل نقل BOT وبمدة عقد تصل إلى 25 سنة.

وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية أن المشروع سيطرح على مرحلتين، الأولى لتأهيل عدد من المتقدمين، والثانية للمنافسة بين المتأهلين لاختيار المتنافس (المطور و"أ" الاتحاد/ تحالف المطورين) الفائز بتنفيذ المشروع؛ لافتة إلى أن المشروع يهدف إلى بناء وتشغيل وصيانة العقارات التجارية متعددة الاستخدامات في ثلاث قطع أراضي منفصلة؛ حيث يتضمن المشروع تطوير مجمع تجاري ترفيهي، وأماكن تقديم مأكولات ومشروبات في القطعة أ (25.980 مترًا مربعًا)، بالإضافة إلى تطوير مجمع تسوق راقي، وأماكن تقديم مأكولات ومشروبات راقية، ومواقع ترفيهية في القطعة ب (980.25 مترًا مربعًا). كما يُتوقع أن يتم تطوير فندق فاخر وأماكن لتقديم مأكولات ومشروبات راقية في القطعة ج (9.000 متر مربع)، وتقع الأراضي على مقربة من أحياء الحزام الذهبي والحزام الأخضر.

وأكدت الأمانة أن هذا المشروع يأتي بعد موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات على البدء بإجراءات الطرح، بعد أن استكملت كل الدراسات اللازمة بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص؛ حيث يُعد المشروع ثاني مبادرة يتم طرحها في القطاع البلدي والمندرجة ضمن برنامج التخصيص في قطاع البلديات.

ودعت الأمانة عمومَ المستثمرين المهتمين، إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبة المحتوي على معلومات عامة عن المشروع؛ من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لأمانة المنطقة الشرقية، أو الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، وتنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة في يوم الأحد 28 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 13 ديسمبر 2020م.