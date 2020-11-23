"رئيس جامعة أم القرى" يقف على تجهيزات البيئة الإدارية

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اجتمع رئيس جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور معدي بن محمد آل مذهب اليوم بعد جولته التفقدية التي وقف خلالها على تجهيزات البيئة الإدارية بمبنى الإدارة العامة، مع وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور فريد الغامدي، ووكلاء عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، ومديري الإدارات المرتبطة هيكليًا بوكالة الجامعة.

وثمّن آل مذهب دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- للمنظومة التعليمية والبحثية؛ منوهًا بمؤازرة ومتابعة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، نحو العمل على تطوير بيئة جامعية تخدم المجتمع السعودي من خلال تطوير العملية التعليمية، كما تسهم بدورها في تقديم المشورة العلمية لتطوير المؤسسات الوطنية ومنظومة خدمات الحج والعمرة والزيارة، عبر برامجها العلمية والبحثية.

وأكد "آل مذهب" حسن التعامل مع منسوبي الجامعة ومنسوباتها وطلابها وزوارها، وتسخير التقنية الحديثة لخدمتهم وفق استراتيجيات الحوكمة الإلكترونية، وإعادة هيكلة الموارد البشرية وفق الاحتياج؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك مركز متخصص يُعنى بتطوير المهارات البشرية عبر سلسلة من الدورات التخصصية التي يحتاجها الموظفون.

وعبّر عن عظيم سروره لما رآه من إمكانات بشرية في كل المجالات؛ لافتًا إلى أنه يجب العمل على دراسة مؤشرات الأداء وتطويرها وفق الاحتياج الفعلي، والإفادة من الخبرات الأكاديمية وتوظيف مهاراتهم وخبراتهم العلمية والعملية؛ للارتقاء بالجامعة ومخرجاتها لتتوافق مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل وفق استراتيجيات رؤية 2030.

بدوره استعرض الغامدي رؤية وكالة الجامعة وأهدافها واستراتيجيتها، نحو تطوير الموارد البشرية وتنميتها باستخدام أفضل سبل التدريب والتطوير، وتقديم خدمات إدارية متكاملة ذات جودة عالية، مستخدمة أفضل البرامج التقنية والأنظمة المعلوماتية في الخدمات المالية بما يحقق التوازن المالي للجامعة.