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"فيفا": إيقاف رئيس "الكاف" 5 سنوات للفساد المالي

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"فيفا": إيقاف رئيس "الكاف" 5 سنوات للفساد المالي "فيفا": إيقاف رئيس "الكاف" 5 سنوات للفساد المالي
الاتهامات تضمنت سوء إدارة الأموال واستغلال المنصب

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، خمس سنوات بسبب فساد مالي.

وصدر هذا القرار خلال حملة المسؤول المدغشقري لإعادة انتخابه لمدة أربع سنوات أخرى كرئيس للاتحاد.

وقالت لجنة الأخلاقيات في "فيفا": "أحمد" خالف واجباته، وقدم الهدايا والمزايا الأخرى، وأساء إدارة الأموال، وأساء استغلال منصبه كرئيس للاتحاد الإفريقي .

وكانت فترة ولاية "أحمد" الأولى التي امتدت لأربع سنوات مليئة باتهامات حول ارتكاب مخالفات مالية وسوء سلوك.

وقال بيان "فيفا" وفق "بي بي سي": التحقيق في سلوك "أحمد" من 2017 إلى 2019 كان يتعلق بمختلف قضايا الحوكمة المتعلقة بـالاتحاد الإفريقي، بما في ذلك التعامل مع شركة المعدات الرياضية تاكتيكال ستيل وأنشطة أخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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