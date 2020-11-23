"الحبوب" تُعلن انتهاء موسم تسلُّم القمح المحلي

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بتوريد 385,635 طناً بقيمة 458 مليون ريال

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب انتهاء موسم تسلُّم القمح المحلي للعام 1441 / 1442هـ، وذلك بتوريد كمية (385,635) طناً بقيمة بلغت نحو (458) مليون ريال، بارتفاع 91% عن الموسم الزراعي الماضي.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن منصة محصولي والمخصصة لتسلُّم القمح المحلي شهدت ارتفاعاً في عدد المزارعين المسجلين ليصل إلى (3,257) مزارعاً مقابل (2,764) مزارعاً الموسم الماضي بارتفاع 18%، وهو ما رفع عدد المواعيد المجدولة عبر المنصة إلى (19,695) موعداً بارتفاع 66%.

وبيّن أن أتمتة جميع الإجراءات ساعدت المؤسسة في الانتهاء من صرف جميع مستحقات المزارعين بعد انتهاء موسم التسلُّم بفترة لم تتجاوز أسبوعين، مشيرًا إلى أن عمليات الصرف كانت على دفعات منذ بدء الموسم ومن خلال (12) دفعة وبصافي قيمة (448,476,255) ريالاً بعد خصم مديونيات الصناديق، التي تم صرفها لعدد (1,601) مزارع يمثلون 100% من عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم.

ووفقا للبيانات فإن منطقة الجوف جاءت في مقدمة مناطق المملكة توريداً للقمح المحلي بصافي كمية (99,710) أطنان بزيادة 59% عن الموسم الماضي، وتلتها منطقة القصيم بصافي كمية (96,101) طن بزيادة 62% عن الموسم الماضي، فمنطقة تبوك بصافي كمية (93,929) طناً بزيادة 206%، وتلتها منطقة حائل بصافي كمية (52,348) طناً بزيادة 95%، ثم وادي الدواسر بصافي كمية (23,770) طناً بزيادة 123%، ثم منطقة الرياض بصافي كمية (10,782) طناً بزيادة 16%، والخرج بصافي كمية (8,367) طناً بزيادة 243%، وأخيراً الأحساء بصافي كمية (627) طناً بزيادة 84%.

وكانت المؤسسة، قد بدأت في تسلُّم كميات القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (1441 / 1442هـ) اعتبارًا من 12 شعبان 1441هـ الموافق 5 أبريل 2020م، ويعد هذا الموسم هو الموسم الثاني لشراء القمح المحلي من المزارعين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنوياً.

جدير بالذكر أن المؤسسة أطلقت عبر موقعها الرسمي منصة محصولي التي تشمل حزمة من الخدمات الإلكترونية كان لها دور كبير في التسهيل على المزارعين وتنظيم عمليات التسلُّم بمختلف فروع المؤسسة المخصصة للتسلُّم، وكذلك في تنظيم عمليات الصرف والمتابعة وتفاعل المؤسسة مع استفسارات المزارعين وحل أي مشاكل تواجههم.

وتتيح المنصة للمزارعين المستفيدين من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، وهو ما أدى إلى سير عمليات التسلُّم بشكل منظم وبكل سهولة ويسر، وأظهرت بيانات قياس مدى رضا المزارعين عن الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل المؤسسة، عن تصويت 83% من المزارعين المشاركين بأنها كانت ممتازة، و9% جيدة جدًا، و8% متوسطة.