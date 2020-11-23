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كبسولة متخصصة.. "صحة الطائف" تطبّق إجراءات مشددة لنقل الحالات شديدة العدوى

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كبسولة متخصصة.. "صحة الطائف" تطبّق إجراءات مشددة لنقل الحالات شديدة العدوى كبسولة متخصصة.. "صحة الطائف" تطبّق إجراءات مشددة لنقل الحالات شديدة العدوى
تم توفيرها بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي لحماية العاملين

كبسولة متخصصة..

ضِمن تدابيرها الوقائية والاحترازية، تطبّق مديرية الشؤون الصحية بالطائف، إجراءات مشددة للحفاظ على صحة المرضى ولمنع انتقال العدوى للعاملين في عمليات نقل الحالات شديدة العدوى.

وضمن تلك الإجراءات تستخدم "صحة الطائف" كبسولة نقل مخصصة لمرضى الحالات الحرجة التي تُعد مصدرًا شديدًا لنقل العدوى.

الكبسولة توفرها إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، وتساعد في عدم تعرض العاملين بالنقل الإسعافي لخطر العدوى.

يشار إلى أن الكبسولة عبارة عن سرير يغلق بطريقة مُحكمة مع وجود ماكينات تهوية لمساعدة المريض على التنفس، مع إمكانية سحب التقيؤ دون التعرض له، ويوجد لها ٨ مداخل (قفازات جانبية) للتعامل مع المريض مع سهولة (استخدام- تركيب- نقل) أجهزة التنفس الصناعي عليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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