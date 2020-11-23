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العاصفة جاثمة وقوداً لـ"المطرية الـ 4".."المسند" يرسل توقعاته الجوية

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العاصفة جاثمة وقوداً لـ"المطرية الـ 4".."المسند" يرسل توقعاته الجوية العاصفة جاثمة وقوداً لـ"المطرية الـ 4".."المسند" يرسل توقعاته الجوية
قال: ربما تجلب معها كتلة هوائية مفعمة بالرطوبة للسعودية نهاية الأسبوع

العاصفة جاثمة وقوداً لـ

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، استقرارًا جويًا عامًا، اليوم، يسبق "حالة مطرية رابعة" واسعة شاسعة، قد تبدأ يوم الخميس وتستمر حتى مطلع ديسمبر.

وقال "المسند": "يشمل نطاق تأثيرها معظم مناطق ، ومتوقع أن يكون للغربية والجنوب الغربي الحظ الأوفر".

وأضاف: "العاصفة المدارية جاتي تجثم فوق خليج عدن اليوم، وتتجه غربًا، وربما تجلب معها كتلة هوائية علوية مفعمة بالرطوبة، متوقع أن تدفعها ناحية أجواء السعودية نهاية الأسبوع؛ لتكون وقوداً للحالة المطرية 4 الواسعة والشاسعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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