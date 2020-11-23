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تفاوت الإقبال في بداية جولة إعادة انتخابات النواب ببني سويف

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تفاوت الإقبال في بداية جولة إعادة انتخابات النواب ببني سويف تفاوت الإقبال في بداية جولة إعادة انتخابات النواب ببني سويف

مصراوي Masrawy

11:39 ص الإثنين 23 نوفمبر 2020

بني سويف - حمدي سليمان:

شهدت اللجان الفرعية في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب 2020، بمختلف مراكز بني سويف إقبالًا متفاوتًا من قبل الناخبين في الساعات الأولى من فتح باب اللجان أمام الناخبين.

في اللجنة رقم 257 بمركز شباب الفشن أكد المستشار أسامة علي، على ضرورة التزام الناخبين بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد أثناء العملية الانتخابية، من خلال الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات البينية، وتحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين مع الالتزام بارتداء الكمامات أثناء عملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.

وشهدت لجنة مدرسة القومية بمدينة بني سويف أرجعت المستشارة أماني رجب ضعف الإقبال في الساعات الأولى إلى انشغال الموظفين بأعمالهم وتقلص عدد المرشحين من 95 مرشحًا إلى 18 مرشحًا.

يذكر أنه جرى تجهيز 481 مركزًا انتخابيًا بإجمالي 692 لجنة فرعية، لاستقبال مليون و883 ألفًا و354 ناخبًا وناخبة ممن لهم حق التصويت على مستوى مراكز ومدن المحافظة، فضلًا عن تجهيز 4 لجان عامة تغطي مدن المحافظة السبع.

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