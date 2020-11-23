أخبار عاجلة

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير منطقة الرياض يرعى سباق "كأس الوفاء" -
مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يوقّع أول اتفاقية إطارية للجهات الحكومية -
طبيب روسي يتحدث عن "أعراض مبهمة" لـ"كرورنا" -
مركز للطب النفسي للأطفال بمجمع إرادة بالرياض على مساحة 800 م2 -
أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار -
تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات -
إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر -
بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا -
"البريد الدوائي" يسلّم 65 ألف وصفة طبية للمرضى في منازلهم -
تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط في ظل البيانات الإيجابية عن لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

طلب إحاطة بسبب محمد رمضان في مجلس النواب

Print
طلب إحاطة بسبب محمد رمضان في مجلس النواب طلب إحاطة بسبب محمد رمضان في مجلس النواب

مصراوي Masrawy

10:40 ص الإثنين 23 نوفمبر 2020

المنوفية - أحمد الباهي:

أكد أسامة شرشر، النائب البرلماني بمحافظة المنوفية، والكاتب الصحفي، تقدمه بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أمس الأحد، بخصوص الممثل محمد رمضان، عقب نشر مغرد إماراتي صورة تجمعه مع فنان إسرائيلي بشكل أثار موجة احتقان بين أوساط المصريين.

وقال "شرشر": "إن ما يحدث محاولة صهيونية للتطبيع الثقافي مع ، وهذا لم يفلح من قبل، وطالب نقابة المهن الموسيقية بالتحقيق معه، وأن تفعل نقابة المهن التمثيلية ما فعلته نقابة الصحفيين مع بعض من حاول الاتجاه إلى التطبيع".

وأدان النائب في طلب الإحاطة الواقعة قائلا إنها "تضرب الثوابت في مقتل"، مُحذرًا من "استغلال رمضان أو غيره من الفنانين، في التطبيع الثقافي أو الغنائي أو الفني من خلال المهرجانات الفنية المختلفة، سواء كان بالذهاب إلى إسرائيل أو في مهرجانات مقامة بدول أخرى لديها تطبيع ثقافي وفني مع إسرائيل".

وطرح طلب الإحاطة تساؤلا حول "الإجراءات التي ستتخذها للتحقيق في هذا الأمر، ومنع تكراره مجددًا".
FB_IMG_1606116321004

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كيف ستتعامل إدارة بايدن مع سد النهضة ومن يستفيد مصر أم إثيوبيا؟

كيف ستتعامل إدارة بايدن مع سد النهضة ومن يستفيد مصر أم إثيوبيا؟

8 الصبح - " 8 الصبح sport " نهائي القرن يحمل شعار " مصر أولا لا للتعصب "

8 الصبح - " 8 الصبح sport " نهائي القرن يحمل شعار " مصر أولا لا للتعصب "

إسرائيل ترد على الغضب المصري من صورة محمد رمضان

إسرائيل ترد على الغضب المصري من صورة محمد رمضان

8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه القوات المسلحة بالحفاظ على أعلى درجات الاستعداد لحماية أمن مصر

8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه القوات المسلحة بالحفاظ على أعلى درجات الاستعداد لحماية أمن مصر

شبكة عيون الإخبارية