طلب إحاطة بسبب محمد رمضان في مجلس النواب

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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

أكد أسامة شرشر، النائب البرلماني بمحافظة المنوفية، والكاتب الصحفي، تقدمه بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أمس الأحد، بخصوص الممثل محمد رمضان، عقب نشر مغرد إماراتي صورة تجمعه مع فنان إسرائيلي بشكل أثار موجة احتقان بين أوساط المصريين.

وقال "شرشر": "إن ما يحدث محاولة صهيونية للتطبيع الثقافي مع مصر، وهذا لم يفلح من قبل، وطالب نقابة المهن الموسيقية بالتحقيق معه، وأن تفعل نقابة المهن التمثيلية ما فعلته نقابة الصحفيين مع بعض من حاول الاتجاه إلى التطبيع".

وأدان النائب في طلب الإحاطة الواقعة قائلا إنها "تضرب الثوابت في مقتل"، مُحذرًا من "استغلال رمضان أو غيره من الفنانين، في التطبيع الثقافي أو الغنائي أو الفني من خلال المهرجانات الفنية المختلفة، سواء كان بالذهاب إلى إسرائيل أو في مهرجانات مقامة بدول أخرى لديها تطبيع ثقافي وفني مع إسرائيل".

وطرح طلب الإحاطة تساؤلا حول "الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للتحقيق في هذا الأمر، ومنع تكراره مجددًا".

