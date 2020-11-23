أخبار عاجلة

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير منطقة الرياض يرعى سباق "كأس الوفاء" -
مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يوقّع أول اتفاقية إطارية للجهات الحكومية -
طبيب روسي يتحدث عن "أعراض مبهمة" لـ"كرورنا" -
مركز للطب النفسي للأطفال بمجمع إرادة بالرياض على مساحة 800 م2 -
أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار -
تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات -
إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر -
بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا -
"البريد الدوائي" يسلّم 65 ألف وصفة طبية للمرضى في منازلهم -
تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط في ظل البيانات الإيجابية عن لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

شبانه: الشامي يقاطع جلسة أبو ريدة ويرفض رئاسة علام للجبلاية

Print
مواضيع متعلقة
استمرار سقوط الأمطار على مطروح والساحل الشمالى

استمرار سقوط الأمطار على مطروح والساحل الشمالى

محل الموبيل على عجلة.. طالب ثانوي يصنع مشروعه الخاص

محل الموبيل على عجلة.. طالب ثانوي يصنع مشروعه الخاص

طارق يحيى حولت وجهة الونش من الأهلى للزمالك

طارق يحيى حولت وجهة الونش من الأهلى للزمالك

حسد البطولة.. دعابة أم صالح الوحيدة اللى ضمنت الكأس تتحول لدراما

حسد البطولة.. دعابة أم صالح الوحيدة اللى ضمنت الكأس تتحول لدراما

شبكة عيون الإخبارية