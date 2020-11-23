مجموعة العشرين تخطط لتمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين 6 أشهر إضافية

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مباشر: أكد قادة مجموعة العشرين (G20) ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف أكثر من أي وقت مضى؛ لمواجهة التحديات الراهنة واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.

وشدد قادة مجموعة العشرين، في البيان الختامي الصادر عن قمة الرياض 2020، التزام المجموعة بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ويشمل ذلك تمديدها إلى شهر يونيو/ حزيران 2021م، حيث تسمح المبادرة للدول المخولة للاستفادة منها تعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية، مرحبة بالتقدم المحرز فيها حتى الآن.

وأشار البيان الختامي للقادة، إلى أن التقارير الأولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أظهرت أن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين مصحوبةً بعمليات التمويل الاستثنائية، ساعدت بشكل كبير على رفع مستوى الإنفاق على الجوانب المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، مبينة أن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي سيواصلان العمل على مقترحهما بتقديم إجراء يعزز جودة بيانات الدين واتساقها، ويحسّن مستوى الإفصاح عنها.

ولفت القادة، بحسب البيان الختامي، إلى أنه تم التأكيد على أهمية الجهود المشتركة المبذولة لرفع مستوى شفافية الديون من الدول المقترضة والجهات المقرضة الرسمية ومن القطاع الخاص.

وكشف القادة، أن وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية سيقومون بحلول اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2021 م بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين من مدى الحاجة لتمديد إضافي لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر أخرى، وهو ما اتفق عليه أيضاً نادي باريس.

وقالت المجموعة، إنه يتعين على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشكل كامل وشفاف، مؤكدة مواصلتها عن قرب تنسيق استمرار تنفيذ المبادرة لتقديم أكبر قدر من الدعم للدول المخولة للاستفادة منها.

ونوهت، بأن هناك ضعفاً في مشاركة الجهات المقرضة من القطاع الخاص، ونحثهم بشكلٍ كبير على المشاركة وفقاً لبنودٍ مماثلة حين تطلبها الدول المخولة للاستفادة من المبادرة.

وتابعت: "ندعم بنوك التنمية متعددة الأطراف في حفاظها على تصنيفاتها الحالية وانخفاض تكاليف تمويلها، وندعوها أيضاً إلى بذل المزيد ضمن جهودها الجماعية لدعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ومن ذلك تقديم صافي التدفقات الإيجابية للدول المخولة للاستفادة من المبادرة خلال فترة التعليق متضمنةً فترة التمديد".

وأوضح القادة، بحسب البيان الختامي للمجموعة، بأنه تقدمت 46 دولة بطلب الاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بإجمالي يقارب 5.7 مليار دولار من خدمة الدين لعام 2020م المؤجلة.

وعلى مستوى مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، قال القادة، إنه بالنظر لحجم أزمة فيروس كورونا المستجد، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، فإن المجموعة تدرك أن الأمر قد يتطلب إجراء معالجة للديون لكل حالة على حدة بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وبناءً على ذلك، تؤيد على "إطار العمل المشترك لمعالجة الديون" بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين"، وهو ما تم تأييده أيضاً من نادي باريس.

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