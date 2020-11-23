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النفط تواصل الارتفاع.. و"برنت" عند45.21 دولار للبرميل

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أسعار النفط تواصل الارتفاع.. و"برنت" عند45.21 دولار للبرميل النفط تواصل الارتفاع.. و"برنت" عند45.21 دولار للبرميل
صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.4 %

أسعار النفط تواصل الارتفاع.. و

ارتفعت النفط خلال تعاملات الإثنين تزامناً مع التطورات الإيجابية المتعلقة بلقاح "كورونا"، ومع متابعة مستجدات الإصابة بالفيروس، إذ تواصل حكومات عدد من الدول تشديد القيود المتعلقة بالإغلاق.

وقال رئيس الأسواق العالمية بشركة "أكسي" لتداول الأوراق المالية والعملات الأجنبية "ستيفن إنيز": "تواصل المعنويات الإيجابية للمستثمرين الارتفاع بدعم من الأخبار الإيجابية المرتبطة بفاعلية لقاح كورونا والتوقعات المتعلقة باجتماع (أوبك +) في نهاية الشهر الجاري والذي قد ينتهي بالموافقة على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة تراوح بين 3 أشهر و6 أشهر"، بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.6 % إلى 45.21 دولار للبرميل، في الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.4 % مسجلة 42.59 دولار للبرميل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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