وزير سعودي: لا توجد خطة في المدى القصير لإعادة النظر بضريبة القيمة المضافة

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الرياض ـ مباشر: أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، أن المملكة اتخذت خطوات جريئة جداً وسريعة جداً لمواجهة جائحة "كورونا" على مستوى اقتصادها الوطني ولكونها رئيسة لمجموعة العشرين اتخذت خطوات عاجلة استفادت من رؤية المملكة 2030.

وأوضح الجدعان خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال القمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه فيما يخصّ موضوع ضريبة القيمة المضافة فلا توجد خطة على المدى القصير لإعادة النظر فيها وستناقش بشكل دوري حسب تطورات الوضع الاقتصادي والمالي.

وأشار إلى أن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين حظي بتوافق جميع قادة الدول أعضاء المجموعة، الأمر الذي توّج رئاسة المملكة والمبادرات المطروحة من خلالها بالنجاح المطلق.

وقال إن رئاسة المملكة لقمة (G20)، ركزت على اغتنام فرص القرن الـ 21 للجميع دون استثناء، منوهاً بالمبادرة التي شددت عليها المجموعة واتفقت معها، ذات العلاقة بضرورة مساعدة الدول النامية، وتقديم الدعم للدولة الفقيرة، عادّها من أهم مخرجات القمة، خصوصاً فيما يتعلق بتعليق سداد الديون لستة أشهر وتمديدها ستة أشهر أخرى.

ولفت وزير المالية الانتباه إلى أجندة المملكة الطموحة جداً، التي بادرت بها في بداية العام، والأجندة الأخرى التي أضيفت بعد الأضرار الكبيرة التي صاحبت جائحة "كورونا"، وتضمنت مبادرات لدعم الاقتصادات العالمية، وهي المبادرة التي حظيت بتوافق تام من جميع قادة الدول الأعضاء.

وبيّن أن دعم الدول الفقيرة، جاء بالتنسيق مع البنك الدولي، الذي قدم مقترحاتٍ وحلولاً عن آليات المساعدة الممكنة لهذه الدول, مؤكداً أن أهم هذه المقترحات الذي تبنته المملكة بحكم رئاستها قمة (G20)، يعنى بتعليق سداد الديون الذي اتفقت عليه الدول أعضاء المجموعة، وهذا سينعكس إيجابياً على اقتصاديات الدول المستفيدة وتحسين الرعاية الصحية لديها.

وأكد أن سوق العمل والوظائف كان ضمن أولويات اجتماعات مجموعة العشرين واهتماماتها لا سيما في البلدان محدودة الدخل، مشيراً إلى أن الإمكانات كانت على قدر التحدي ومبادرات التعددية باتت هدفاً للجميع لتعافي دول العالم كافة.

وأفاد أن وزراء مجموعة العشرين صادقوا على أهمية العمل مع منظمة التجارة العالمية لفتح الحدود بما يعطي حمايات معقولة ومحدودة بين دول المنظمة, مبيناً أن تمكين المجتمعات أمر بالغ الأهمية لتحقيق نمو مستدام وعادل وهو الهدف المنشود لدى قادة قمة مجموعة العشرين.

وأكد أهمية التجارة والرقمنة والذكاء الاصطناعي بوصفهما عنصرين للنمو, مع عدم إغفال الجوانب السلبية لما ستسببه في الوظائف وسوق العمل في المجتمعات ذات المهارات المحدودة.

وأوضح وزير المالية، أن مجموعة العشرين حرصت من خلال مبادراتها على توفير اللقاحات الكافية للجميع وإيجاد موارد إضافية أخرى لتوفير كمية أكبر، والتأكد من حصول جميع الدول عليه, حيث ندعم هذه الجهود من خلال بنك التنمية للمنظمة الدولية والمنظمات الأخرى التي تقدم الدعم للتأكد من توفير اللقاح.

وأبان أن مجموعة العشرين تعاملت مع التغيير المناخي بشكل جاد, كما أن المملكة قامت بدعم المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الكربوني, وستستمر في ذلك, إلى جانب دعم العديد من الجهود ضمن هذا الخليط من الطاقة المحايدة كربونياً من خلال استخدام الكربون وإعادة تصنيعه لإيجاد مواد مفيدة للمجتمعات المختلفة.

وتابع الوزير: "هناك العديد من المبادرات التي طُرحت وجرى تبنيها من قبل مجموعة العشرين خلال مدة رئاستنا التي لم تحدث من قبل, والتي تحقّقت ونجحت".

واختتمت أمس الأحد قمة قادة دول مجموعة العشرين "G20"، أمس الأحد أعمال الدورة الخامسة عشرة، التي عقدت افتراضياً برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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