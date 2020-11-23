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السديس لـ "موظفي الرئاسة": ضاعفوا الجهود لخدمة المعتمرين والمصلين

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السديس لـ "موظفي الرئاسة": ضاعفوا الجهود لخدمة المعتمرين والمصلين السديس لـ "موظفي الرئاسة": ضاعفوا الجهود لخدمة المعتمرين والمصلين
أكّد تذليل العقبات أمامهم ليمارسوا شعائرهم بكل يسر وسهولة

السديس لـ

أوصى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ موظفي وموظفات الرئاسة، بالجد والاجتهاد في خدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام.

وأكّد خلال جولته بالمسجد الحرام على الموظفين والموظفات بخدمة بيت الله الحرام وخدمة قاصديه على أكمل وجه، وتذليل العقبات أمامهم ليمارسوا شعائرهم بكل يسر وسهولة.

كما شدّد على منسوبي الرئاسة بالأخذ بالإجراءات الاحترازية المتفق عليها في البروتوكولات الصحية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين مَن حولهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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