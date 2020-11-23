أخبار عاجلة

أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار -
تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات -
إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر -
بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا -
"البريد الدوائي" يسلّم 65 ألف وصفة طبية للمرضى في منازلهم -
تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط في ظل البيانات الإيجابية عن لقاح كورونا -
مباشر من القصر الرئاسي في بوينس آيرس حيث تجري مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على مارادونا -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-11-2020 -
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول -
فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مسافرة أسترالية تروي ما حدث بواقعة "القطرية": أهانوني بـ"فحص مهين"

Print
مسافرة أسترالية تروي ما حدث بواقعة "القطرية": أهانوني بـ"فحص مهين" مسافرة أسترالية تروي ما حدث بواقعة "القطرية": أهانوني بـ"فحص مهين"
أُجبرت مع أخريات على إجراء فحوص قسرية للتأكد من عدم إنجابهن

مسافرة أسترالية تروي ما حدث بواقعة

قرَّرت امرأة أسترالية مؤخرًا أن تخرج عن صمتها؛ وتحدثت عن "الكابوس" الذي عاشت فصوله إلى جانب مسافرات أخريات على متن رحلة للخطوط القطرية؛ وذلك بسبب حادث "فحص مهين"، أواخر أكتوبر الماضي، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل، عرض برنامج "60 دقيقة" الأسترالي شهادة جين، وهي ممرضة أسترالية كانت من بين نساء أُجبرن على إجراء فحوص قسرية ومهينة للتأكد من عدم إنجابهن.

وأُجريت الفحوص بشكل قسري للنساء بعدما جرى العثور على رضيع متخلَّى عنه في أحد حمامات مطار حمد الدولي؛ فتم اقتياد المسافرات إلى سيارات إسعاف للتأكد مما إذا كانت إحداهن قد أنجبت قبل فترة قصيرة.

واقتيدت جين إلى جانب أخريات من قِبل الشرطة القطرية من دون أن تقدِّم لهن أي شروح أو إيضاحات بشأن سبب هذه الخطوة التي أججت مخاوفهن.

وتطورت هذه الحادثة إلى أزمة دبلوماسية بين كانبيرا والدوحة، فيما حثت المعارضة الأسترالية على اتخاذ إجراءات أشد تجاه قطر بسبب تورطها في إهانة مسافرات أستراليات، والمساس بسلامتهن الجسدية، والنيل من كرامتهن.

وقالت الممرضة، التي لم تظهر بوجه مكشوف في البرنامج حرصًا على خصوصيتها، إنها تشعر بأن هذه القصة يجب أن تُروى "حتى وإن كان الحديث عما حصل في قطر عنها أمرًا غير مريح".

وأورد البرنامج أنه لم يكن يخطر ببال المسافرات الأستراليات والغربيات أن يتعرضن لهذا "السلوك البربري" في سنة 2020، بينما كن يعتقدن أنهن في مكان آمن أثناء عبور قطر في رحلة طيران طويلة.

وقالت الضحية في حديثها مع البرنامج: "شعرنا بأننا مثل المجرمين؛ وفكرت فيما يمكن أن يحصل لي في هذا البلد (أي في قطر) لو رأوا أني مذنبة بالفعل؟".

وأوردت جين التي أجهشت بالبكاء خلال البرنامج: "كنت خائفة، وأنا أتساءل حول سبب المناداة عليّ كي أخرج من الطائرة"، ثم قالت "لم يكن ثمة أي خيار آخر سوى الامتثال".

ثم بدأت المسافرة الأسترالية تفكر في أمور كثيرة وهي تُساق وتخضع للتفتيش: "كنت أتساءل: هل نتعرض للاختطاف أم إنهم يأخذوننا إلى مكان ما".

وحين سُئلت المسافرة الضحية حول ما إذا كانت تعتبر ما وقع في الدوحة بمنزلة اعتداء جنسي قالت: "نعم، إنه كذلك".

ومن دون أي شرح طلبت ممرضة داخل سيارة الإسعاف من المسافرة الأسترالية أن تخلع السروال، ثم الملابس الداخلية، وقالت: "لم أكن أعرف سبب مطالبتي بهذا الأمر، وحاولت أن أُبقي ثيابي علي. لقد أهانوني".

وقالت إن رجال الأمن القطريين جاؤوا إلى الطائرة وهم يحملون السلاح "ولم نكن حينها نعلم ما إذا كان الأمر متعلقًا برهائن أو بإرهاب"، بينما كان المسافرون في حالة من الذهول.

ولم يجرِ التواصل على النحو المطلوب مع هؤلاء المسافرات الأسترالية، بحسب البرنامج، كما أن رجال الشرطة القطريين لم يكونوا يعرفون الحديث بالإنجليزية.

وعقب ذلك تم إخضاع النساء لفحص مهين من دون موافقتهن لأجل التأكد من عدم إنجاب أي منهن الرضيع، وهو ما وصفته أستراليا في وقت سابق بـ"الحادث العدواني".

وكانت الطائرة متوقفة في "عبور" بمطار الدوحة قبل أن تستأنف رحلتها الطويلة صوب مدينة سيدني الأسترالية، لكنّ شيئًا ما بدا غريبًا مع اقتراب الرحلة؛ لأن التأخير امتد إلى ساعة وأكثر.

وفي بادئ الأمر عزا طاقم الرحلة هذا الأمر إلى مشكلة تقنية، دون أي إشارة إلى السبب الحقيقي الذي أخَّر الإقلاع لساعات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير منطقة الرياض يرعى سباق "كأس الوفاء"

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير منطقة الرياض يرعى سباق "كأس الوفاء"

مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يوقّع أول اتفاقية إطارية للجهات الحكومية

مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يوقّع أول اتفاقية إطارية للجهات الحكومية

طبيب روسي يتحدث عن "أعراض مبهمة" لـ"كرورنا"

طبيب روسي يتحدث عن "أعراض مبهمة" لـ"كرورنا"

مركز للطب النفسي للأطفال بمجمع إرادة بالرياض على مساحة 800 م2

مركز للطب النفسي للأطفال بمجمع إرادة بالرياض على مساحة 800 م2

شبكة عيون الإخبارية