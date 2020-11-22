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وزير الشؤون الإسلامية: الـ"20" قمة استثنائية لبناء قوي يواجه التحديات وما خلَّفته كورونا

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وزير الشؤون الإسلامية: الـ"20" قمة استثنائية لبناء اقتصاد قوي يواجه التحديات وما خلَّفته كورونا وزير الشؤون الإسلامية: الـ"20" قمة استثنائية لبناء قوي يواجه التحديات وما خلَّفته كورونا
"آل الشيخ" رفع التهنئة للقيادة الرشيدة بنجاح قمة الرياض لمجموعة العشرين

وزير الشؤون الإسلامية: الـ

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- بمناسبة النجاح الباهر الذي تحقق في أعمال قمة الرياض لمجموعة العشرين، مبينًا أنه استثنائية لبناء قوي يواجه التحديات.

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه بتويتر قال فيها" في خِتام قمّة الرياض لـ ⁧‫#مجموعة_G20⁩ أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين⁩ وسمو سيدي ⁧‫ولي العهد⁩ على النجاح الباهر الذي حققته القمّة الاستثنائية.

وأضاف "آل الشيخ": جاءت القمة بوقتها لمواجهة التحديات التي خلفتها جائحة ‫كورونا للعالم، لبناء اقتصاد قوي يحافظ على استدامة التنمية والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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