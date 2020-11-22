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تأهل 34 مشروعًا طلابيًّا من جدة للمنافسة في معارض "إبداع 2021"

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بهدف إكساب الطلاب والطالبات المهارات اللازمة

تأهل 34 مشروعًا طلابيًّا من جدة للمنافسة في معارض

تأهل 34 مشروعًا طلابيًّا من ‎مدارس تعليم جدة؛ وذلك للمنافسة في المعارض المركزية بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2021".

وقدّم المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، التهنئة للطلاب والطالبات أصحاب المشاريع المتأهلة، كما قدم الشكر لإدارتي الموهوبين والموهوبات ولكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

الجدير بالذكر أن عدد الطلاب والطالبات بتعليم جدة الذين قاموا برفع ملفاتهم ومشاريعهم للمنافسة في معارض الأولمبياد؛ بلغ 275، بواقع 100 ملف مشروع للبنين، و175 ملفًّا للبنات للمنافسة في المعارض المركزية للأولمبياد التي تهدف إلى إكساب الطلاب والطالبات الأدوات والمهارات اللازمة؛ لرفع جودة المشاريع العلمية وتطبيق ضوابط الأخلاق العلمية في إبداع، بالإضافة إلى معرفة معايير التحكيم ومهارات التواصل، ومن ثم ترشيح ورفع أفضل المشاريع للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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