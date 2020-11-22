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ديربي الرياض بين الهلال والنصر.. الأغلى آسيوياً

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ديربي الرياض بين الهلال والنصر.. الأغلى آسيوياً

كشف موقع "ترانسفير ماركت" الشهير في تحديد قيمة المسابقات واللاعبين، أن القيمة السوقية "لديربي الرياض" بين الهلال والنصر يعتبر الأغلى في القارة الآسيوية من حيث القيمة السوقية.

وذكر الموقع أن القيمة السوقية لديربي الرياض تبلغ 89.91 مليون يورو، متفوقاً بـ 8 ملايين على ديربي شانغهاي الذي يحتل المركز الثاني آسيوياً.

وأوضح أن نادي الهلال صاحب أعلى قيمة في الدوري السعودي "46.73 مليون يورو"، وفي المركز الثاني يأتي النصر بـ 43.18 مليون يورو.

ويعد الأرجنتيني بيتي مارتينيز، صانع ألعاب فريق النصر، اللاعب الأغلى في الديربي السعودي، إذ تبلغ قيمته السوقية 12 مليون يورو، ويأتي خلفه لاعبا الهلال، البيروفي أندريه كاريو بـ 8 ملايين، والأرجنتيني لوسيانو فييتو "7 ملايين".

أما بالنسبة للاعبين السعوديين، يعتبر كل من عبد الفتاح عسيري، لاعب النصر، وسالم الدوسري، جناح الهلال، أغلى لاعبين في المواجهة، إذ يتساويان في القيمة السوقية "3.10 مليون يورو".

وسيحتضن ملعب الملك فهد الدولي غداً الاثنين مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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