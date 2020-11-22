أخبار عاجلة

أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار -
تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات -
إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر -
بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا -
"البريد الدوائي" يسلّم 65 ألف وصفة طبية للمرضى في منازلهم -
تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط في ظل البيانات الإيجابية عن لقاح كورونا -
مباشر من القصر الرئاسي في بوينس آيرس حيث تجري مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على مارادونا -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-11-2020 -
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول -
فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ولي العهد.. جهود ضخمة لإنجاح رئاسة المملكة لقمة العشرين

Print
ولي العهد.. جهود ضخمة لإنجاح رئاسة المملكة لقمة العشرين ولي العهد.. جهود ضخمة لإنجاح رئاسة المملكة لقمة العشرين
رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا

ولي العهد.. جهود ضخمة لإنجاح رئاسة المملكة لقمة العشرين

جاءت كلمة سمو ولي العهد في الجلسة الأخيرة من اليوم الثاني لقمة الرياض لقادة مجموعة العشرين، محددة ودقيقة، وطالب فيها بضرورة التعاون بين الجميع واستخلاص الدروس من جائحة كورونا.

ويؤمن الأمير محمد بن سلمان، بأن التعاون بين دول مجموعة العشرين في ظل ما فرضته جائحة كورونا من تداعيات، يُعد أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتستوجبه مسؤولية صون حياة الإنسان وحماية سبل العيش وتقليل الأضرار الناتجة عن الجائحة ورفع الجاهزية المستقبلية لأي تحديات طارئة بمثل هذا الحجم أو أكثر، ولذلك عقدت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين قمتين خلال سنة الرئاسة وهو ما لم يحدث في أي رئاسة سابقة منذ تأسيس المجموعة في العام 1999م.

هذه الجهود التي انطلقت منذ تسلم المملكة رئاسة المجموعة العام الماضي لم تتوقف، بل استمرت وكرست المملكة جهودها لبناء عالم أقوى وأكثر متانة واستدامة، توازياً مع ما تشهده من تحول اقتصادي واجتماعي كبير انطلاقاً من رؤية 2030 التي تهدف لتمكين جميع المواطنين وبالأخص من النساء والشباب لاغتنام فرص القرن الـ21.

تلك الجهود الضخمة خلال عام رئاسة لمجموعة العشرين أشرف عليها الأمير محمد بن سلمان، وتابع أدق التفاصيل المتعلقة بكامل المبادرات والاجتماعات الحضورية والافتراضية وكافة الجهود الخاصة بتنسيق التعاون بين دول المجموعة لمواجهة جائحة كورونا، وصولاً إلى الختام الناجح الذي ظهرت عليه قمة الرياض وبيانها الختامي.

وأسفرت الجهود الضخمة عن نجاح سعودي في إحداث التوافق على عدد من المبادرات المهمة والحيوية التي من شأنها إرساء أسس التعافي العالمي لعقود مقبلة.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إس آند بي: ربحية البنوك السعودية كافية لاستيعاب المزيد من الخسائر

إس آند بي: ربحية البنوك السعودية كافية لاستيعاب المزيد من الخسائر

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعزز دور السعودية في التوازن البيئي عبر "برنامج هدد"

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعزز دور السعودية في التوازن البيئي عبر "برنامج هدد"

بمشاركة "الفيصل" و"باخ".. الأولمبية السعودية تنظِّم أول مؤتمر للقيادات النسائية

بمشاركة "الفيصل" و"باخ".. الأولمبية السعودية تنظِّم أول مؤتمر للقيادات النسائية

بمشاركة "الفيصل" و"باخ".. الأولمبية السعودية تنظِّم أول مؤتمر للقيادات النسائية

بمشاركة "الفيصل" و"باخ".. الأولمبية السعودية تنظِّم أول مؤتمر للقيادات النسائية

شبكة عيون الإخبارية