تنمية أبوعريش تحتفي بذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين

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بمشاركة مربط المهاب للفروسية

احتفت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش، مساء اليوم، بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم، بحضور وكيل محافظة أبوعريش، حسن بن محمد حكمي.

وتضمن الاحتفاء الذي جاء بمشاركة مربط المهاب للفروسية، العديد من الفعاليات والبرامج التي شملت مسيرة الخيول والسيارات التي انطلقت في مضمار الممشى الشرقي بالمحافظة في مسيرة احتفالية.

واحتضنت فعاليات البيعة أركاناً متخصصة وفعاليات مسرحية وعروض متنوعة، ومعزوفات وطنية، إلى جانب فعاليات المكياج السينمائي وألعاب الخفة وألعاب القوى وبرامج الخط والكتابة والتصوير وهيب هوب والرسم.

ورفع وكيل محافظة أبوعريش، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لتوليه - أيده الله - مقاليد الحكم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ للوطن أمنه وقيادته الرشيدة.