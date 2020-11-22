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بلدي ظهران الجنوب يعقد شراكة مجتمعية مع شباب المحافظة

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تنفيذًا لتوجيهات أمير عسير

بلدي ظهران الجنوب يعقد شراكة مجتمعية مع شباب المحافظة

اجتمع رئيس المجلس البلدي بظهران الجنوب عوض فرحان الوادعي، اليوم، مع أصدقاء المجلس البلدي من شباب فريق المحافظة التطوعي، بحضور رئيس البلدية المكلف عبد الله علي آل شاهر.

وقال "الوادعي": إنه تم خلال الاجتماع توقيع مذكرة تعاون بين المجلس البلدي وأصدقاء المجلس من الشباب.

وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، بضرورة إشراك الشباب في اجتماعات المجلسين المحلي والبلدي وأهمية مشاركتهم في صنع القرار وتطوير عجلة التنمية وتسارعها في المدن والمحافظات.

ولفت إلى أن المجلس خلال جلسته الأخيرة قرر تفعيل مذكرة تعاون مع فريق الشباب تتيح لأصدقاء المجلس تفعيل قنوات التواصل بين المواطن من جهة والمجلس البلدي من جهة أخرى.

ويشكل أصدقاء المجلس فرق عمل مساندة لأعمال المجلس البلدي ومتابعة أداء الخدمات البلدية في الأحياء والقرى، وتشخيص المشكلات الخدمية فيها وتوثيقها علميًّا واستقطاب الطاقات الفاعلة في المجتمع من خلال العمل التطوعي؛ للمساهمة في تحقيق الأهداف التي تطور الأعمال البلدية في محافظة ظهران الجنوب.

بالإضافة إلى تنمية وعي سكانها للمحافظة على البيئة والمرافق العامة واقتراح مشروعات للمجلس البلدي لتطوير الخدمات البلدية والتنسيق مع المجلس للتكامل معه فيما يخدم هذه الأهداف.

وأيضًا مشاركة المجلس والبلدية في تنفيذ الفعاليات والأنشطة والورش عندما يطلب منهم ذلك.

وتتضمن مذكرة التفاهم قيام المجلس بدعوة أصدقائه لحضور جلساته، لتقييم العمل والاستماع إلى مقترحاتهم وتطوير برامجهم التطوعية وفق آلية عمل المجلس البلدي.

والتنسيق مع البلدية لتوفير الدعم لأصدقاء المجلس في تنفيذ أنشطتهم وفعالياتهم التوعوية للمحافظة على المواقع العامة والبيئة ومنشآت البلدية فيما يخدم تطوير العمل البلدي، وتكريم أصدقاء المجلس البلدي بشهادات وتوضيح أعمالهم التطوعية للمجتمع.

وأكد "الوادعي" أن برنامج أصدقاء المجلس البلدي ليس محصورًا على شريحة عمرية معينة أو فريق بعينه، وإنما المجال مفتوح لمن لديه الرغبة في الانضمام للبرنامج وتقديم اقتراحات وآراء ونقد بناء.

بدوره استعرض قائد فريق الشباب فيصل حمود الوادعي، خططهم ومنجزاتهم خلال الخمس السنوات الماضية، وآخرها مشاركتهم في مبادرة نشامى عسير، التي أطلقها أمير منطقة عسير ونجحت نجاحًا منقطع النظير.

بلدي ظهران الجنوب يعقد شراكة مجتمعية مع شباب المحافظة

بلدي ظهران الجنوب يعقد شراكة مجتمعية مع شباب المحافظة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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