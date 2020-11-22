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بلدية صامطة تحتفل باليوم العالمي للطفل باللون الأزرق

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أقامت مرسمًا حرًّا للأطفال ووزّعت الهدايا عليهم

بلدية صامطة تحتفل باليوم العالمي للطفل باللون الأزرق

احتفلت بلدية محافظة صامطة باليوم العالمي للطفل، بتزيين الميادين والحدائق العامة باللون الأزرق، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام.

ونظم القسم النسائي بالبلدية فعالية اليوم العالمي للطفل، تخلّلتها العديد من الفقرات، مساء الجمعة الماضية، في حديقة الوادي بمحافظة صامطة.

كما أقام مرسمًا حرًّا للأطفال ووزع الهدايا عليهم لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم أثناء تنزههم مع عائلاتهم بالحديقة.

حظيت الفعاليات بتواجد عدد كبير من الأطفال الذين تواجدوا في الحديقة.

ومن جانبه قال رئيس بلدية صامطة الدكتور سالم بن منيف: إن هذه المشاركة انطلاقًا من مسؤولية البلدية الاجتماعية التي تهدف للمشاركة في مختلف الفعاليات والمناسبات وفق ما يحقق رؤية قيادتنا الحكيمة -حفظها الله- وتحقيقًا لمبدأ التواصل الاجتماعي مع جميع شرائح المجتمع.

بلدية صامطة تحتفل باليوم العالمي للطفل باللون الأزرق

بلدية صامطة تحتفل باليوم العالمي للطفل باللون الأزرق

بلدية صامطة تحتفل باليوم العالمي للطفل باللون الأزرق

بلدية صامطة تحتفل باليوم العالمي للطفل باللون الأزرق

بلدية صامطة تحتفل باليوم العالمي للطفل باللون الأزرق

بلدية صامطة تحتفل باليوم العالمي للطفل باللون الأزرق

بلدية صامطة تحتفل باليوم العالمي للطفل باللون الأزرق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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