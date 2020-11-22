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الرياض تشهد انخفاضاً في درجات الحرارة هذا العام مقارنة بعام 2019

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الرياض تشهد انخفاضاً في درجات الحرارة هذا العام مقارنة بعام 2019 الرياض تشهد انخفاضاً في درجات الحرارة هذا العام مقارنة بعام 2019
بمعدل 3 درجات مئوية.. استنادًا إلى قراءات محطات رصد جودة الهواء

الرياض تشهد انخفاضاً في درجات الحرارة هذا العام مقارنة بعام 2019

سجلت مدينة الرياض خلال الشهر الماضي (أكتوبر 2020م) انخفاضاً ملحوظاً في متوسط درجات الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية، وذلك استنادًا إلى قراءات محطات رصد جودة الهواء التابعة للهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وأوضحت البيانات الصادرة عن الهيئة، أنه وفق مراجعة القراءات المسجلة خلال عام 2020م حتى نهاية شهر أكتوبر"أن معظم الأشهر خلال العام الحالي قد سجلت انخفاضاً في متوسط درجات الحرارة مقارنة بعام 2019م باستثناء شهر فبراير الذي سجل ارتفاعًا بمقدار درجة مئوية واحدة فقط، كما لوحظ وجود تفاوت بين متوسط درجات الحرارة الصغرى المسجلة في محطات الرصد بمختلف أنحاء المدينة خلال شهر أكتوبر 2020م، حيث سجلت المحطات داخل المدينة ما يقارب 27 درجة مئوية، ومحطات الرصد بالطرق سجلت ما يقارب 28 درجة مئوية، أما المحطات خارج المدينة فسجلت ما يقارب 25 درجة مئوية خلال الشهر ذاته في العام الجاري.
وأشارت البيانات إلى أن محطة رصد جودة الهواء بوادي حنيفة استمرت في تسجيل أقل درجات للحرارة خلال عام 2020م، ويعود ذلك لبعدها على النطاق العمراني في المدينة، وانتشار الغطاء النباتي، مما يجعلها منطقة مناسبة للتنزه بأجوائها المعتدلة قياساً بوسط المدينة، ومن الجدير بالذكر أن درجة الحرارة الصغرى في محطة الرصد بوادي حنيفة وصلت إلى ما يقارب 12 درجة مئوية، وحين مقارنتها بأعلى المحطات تسجيلاً لدرجات الحرارة الصغرى نجد أن محطة الرصد في حي العمل سجلت ما يقارب 17 درجة مئوية في شهر أكتوبر، وحين مقارنة درجة الحرارة العظمى نجد أن محطة الرصد بوادي حنيفة سجلت أيضًا أقل درجة بما يقارب 38 درجة مئوية مقارنة بنفس المحطة وسط المدينة في حي العمل التي سجلت ما يقارب 39 درجة مئوية، مما يجعلها أعلى المحطات تسجيلاً لدرجات الحرارة في شهر أكتوبر الماضي.
ويوفر تطبيق جودة هواء الرياض لسكان المدينة بيانات حول حالة الملوثات الغازية والجسيمات العالقة وقياس بيانات درجات الحرارة بشكل آني، ويمكن تحميله من خلال متجري (آبل وجوجل) والتعرف على درجات الحرارة والعديد من المعلومات الأخرى المتوفرة لكل محطة من المحطات الـ 17 محطة الموزعة في أنحاء مدينة الرياض.الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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