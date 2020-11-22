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.. إحباط محاولة تهريب 6 أطنان من الحشيش بسفينة تجارية في ميناء دمياط

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مصر.. إحباط محاولة تهريب 6 أطنان من الحشيش بسفينة تجارية في ميناء دمياط .. إحباط محاولة تهريب 6 أطنان من الحشيش بسفينة تجارية في ميناء دمياط
قادمة من سوريا ومتّجهة إلى السودان

مصر.. إحباط محاولة تهريب 6 أطنان من الحشيش بسفينة تجارية في ميناء دمياط

أحبطت قوات الأمن المصرية محاولة تهريب 6 أطنان من الحشيش تم العثور عليها داخل حاوية ضبطت بسفينة تجارية في ميناء دمياط حسب "آر تي".

السفينة وصلت ، مرورًا بعدة موانئ أجنبية، في حالة عبور من دمياط باتجاه "دولة أخرى"، غير أن المضمون المصرح به رسميًّا للحاوية المحتجزة، بتهمة المتاجرة بالمخدرات، هو "ألواح خشبية"، فيما لم تكن هذه الأخيرة السلعة الوحيدة ضمن الحمولة.

وقالت مصادر صحفية مصرية: إن السفينة كانت قادمة من سوريا لتواصل رحلتها إلى السودان.

وقدرت المصالح المصرية المختصة القيمة المالية للكمية المضبوطة من الحشيش بـ480 مليون جنيه مصري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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