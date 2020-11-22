أخبار عاجلة

أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار -
تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات -
إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر -
بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا -
"البريد الدوائي" يسلّم 65 ألف وصفة طبية للمرضى في منازلهم -
تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط في ظل البيانات الإيجابية عن لقاح كورونا -
مباشر من القصر الرئاسي في بوينس آيرس حيث تجري مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على مارادونا -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-11-2020 -
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول -
فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تقرير كورونا اليومي: أكثر من 36 ألف فحص مخبري جديد.. و"الحرجة" 785 حالة

Print
تقرير كورونا اليومي: أكثر من 36 ألف فحص مخبري جديد.. و"الحرجة" 785 حالة تقرير كورونا اليومي: أكثر من 36 ألف فحص مخبري جديد.. و"الحرجة" 785 حالة
الإجمالي 355258 إصابة من بينها 6107 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية

تقرير كورونا اليومي: أكثر من 36 ألف فحص مخبري جديد.. و

كشف التقرير اليومي لوزارة الصحة حول مستجدات كورونا في المملكة أنه تم إجراء (36558) فحصاً مخبرياً جديداً، وتسجيل (224) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (355258) حالة، من بينها (6107) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (785) حالة حرجة.

وأضافت الوزارة: كما تم تسجيل (489) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (343371) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (5780) حالة، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً".

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة تسجل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 12 حالة وفاة

8 الصبح - الصحة تسجل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 12 حالة وفاة

من مصر | حلقة عن مستجدات فيروس كورونا - ولقاء مع مشجعي الأهلي والزمالك من أصحاب الهمم (كاملة)

من مصر | حلقة عن مستجدات فيروس كورونا - ولقاء مع مشجعي الأهلي والزمالك من أصحاب الهمم (كاملة)

استشاري أمراض الباطنة في موسكو يتحدث لـ #من مصر عن أبرز اللقاحات العالمية لفيروس كورونا

استشاري أمراض الباطنة في موسكو يتحدث لـ #من مصر عن أبرز اللقاحات العالمية لفيروس كورونا

من مصر | 4 لقاحات جديدة تكتب قصة نجاح البشرية في مواجهة فيروس كورونا

من مصر | 4 لقاحات جديدة تكتب قصة نجاح البشرية في مواجهة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية