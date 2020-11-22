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جدة.. ترحيل قرابة 600 طن من مخلفات مشاريع البنية التحتية إلى مردم الأمانة

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جدة.. ترحيل قرابة 600 طن من مخلفات مشاريع البنية التحتية إلى مردم الأمانة جدة.. ترحيل قرابة 600 طن من مخلفات مشاريع البنية التحتية إلى مردم الأمانة
خلال الربع الثالث من 2020م.. وتنفيذ 1375 جولة رقابية ومعالجة 239 بلاغًا

جدة.. ترحيل قرابة 600 طن من مخلفات مشاريع البنية التحتية إلى مردم الأمانة

كشف تقرير صادر عن الإدارة العامة للرقابة على المخلفات التجارية بأمانة محافظة جدة عن جمع ونقل 135 ألف طن من مخلفات الأنشطة التجارية ورفع 364 ألف طن مخلفات بناء مجهولة المصدر خلال الربع الثالث من 2020م.

وأوضح مدير عام الرقابة على المخلفات التجارية بالأمانة عبدالله بن محمد الغامدي أن الأمانة اعتمدت حتى الآن 62 ناقلاً مؤهلاً لنقل مخلفات الأنشطة التجارية والإنشائية مستخدمين 500 معدة نقل، كما أسهموا في ترحيل 500.823 طنًا من مخلفات مشاريع البنية التحتية إلى مردم الأمانة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مبينًا أن الأمانة أصدرت خلال الفترة ذاتها 429 شهادة توريد دمارات لرخص البناء.

وأشار الغامدي إلى أن الأمانة نفذت أكثر من 1375 جولة رقابية وعالجت 239 بلاغًا، فيما جرى تسوية 29 موقعًا من الأراضي الفضاء، بجانب غسيل وتطهير 42 ألف حاوية لمخلفات أنشطة تجارية وإنشائية والمشاركة في أعمال الإزالة والطوارئ لـ 54 موقعًا.

يذكر أن أمانة جدة استحدث أنظمة رقابية متقدمة عبر مشروع الرقابة والتحكم بالنفايات في إطار جهودها الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة من خلال تحكم بجميع أنواع النفايات والتخلص الآمن منها، بفضل أتمتتها لإجراءات العمل وربطها بنظام رخص البناء والرخص التجارية ورخص التشغيل وأنظمة الرقابة المتعلقة بالنفايات المعمول بها فى أمانة جدة، بجانب ربطها بعدد من الجهات المعنية في المحافظة.أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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