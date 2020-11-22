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حقّق نتائج واعدة وينتظر العالم طرحه.. "موديرنا" تعلن "رسمياً" سعر لقاحها المرتقب

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حقّق نتائج واعدة وينتظر العالم طرحه.. "موديرنا" تعلن "رسمياً" سعر لقاحها المرتقب حقّق نتائج واعدة وينتظر العالم طرحه.. "موديرنا" تعلن "رسمياً" سعر لقاحها المرتقب
كشفت أنه فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من كورونا بناءً على بيانات لتجارب إكلينيكية

حقّق نتائج واعدة وينتظر العالم طرحه..

بعد انتظار وترقب داما لفترة طويلة كشف الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسل؛ الأحد، عن السعر المتوقع للقاح ، الذي أنتجته شركته، الذي حقق نتائج واعدة جداً في مرحلة التجارب، وينتظر العالم طرحه خلال أسابيع قليلة.

وقال بانسل؛ لصحيفة "فيلت أم سونتاغ" الألمانية، إن "موديرنا" ستحدّد للحكومات سعراً يراوح بين 25 و37 دولاراً لكل جرعة من اللقاح، وذلك اعتماداً على الكمية المطلوبة.

ونقل عنه قوله: "لقاحنا يكلّف تقريباً تكلفة لقاح الإنفلونزا نفسه الذي يراوح بين 10 دولارات و50 دولاراً"، وفق ما أوردت "رويترز".

والإثنين الماضي، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، يشارك في المحادثات مع الشركة، إن المفوضية الأوروبية تريد التوصل إلى اتفاق مع "موديرنا" لشراء ملايين الجرعات من اللقاح، بسعر أقل من 25 دولاراً للجرعة.

وقال بانسل: "لم يتم توقيع أي شيء حتى الآن، لكننا قريبون من التوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية، مضيفاً أنها "مسألة أيام" حتى يكون العقد جاهزاً.الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا ستيفان بانسل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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