أخبار عاجلة

أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار -
تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات -
إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر -
بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا -
"البريد الدوائي" يسلّم 65 ألف وصفة طبية للمرضى في منازلهم -
تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط في ظل البيانات الإيجابية عن لقاح كورونا -
مباشر من القصر الرئاسي في بوينس آيرس حيث تجري مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على مارادونا -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-11-2020 -
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول -
فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هيئة المواصفات" تطلق خدمة المنتجات غير التجارية في "سابر"

Print
"هيئة المواصفات" تطلق خدمة المنتجات غير التجارية في "سابر" "هيئة المواصفات" تطلق خدمة المنتجات غير التجارية في "سابر"
قالت: بهدف تسريع وتسهيل فسح المنتجات في المنافذ الجمركية

أضافت الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، خدمة المنتجات غير التجارية في منصة سابر الإلكترونية؛ لإتاحة الفرصة أمام المستفيدين لتقديم طلب للمنتجات الاستهلاكية المستوردة؛ شريطة أن تكون غير مخصصة للبيع أو التجارة، وتسجيل شهادة مطابقة الإرسالية إلكترونيًّا؛ بهدف تسريع وتسهيل فسح المنتجات في المنافذ الجمركية.

وتأتي هذه الخطوة كأحد عناصر الخطة الاستراتيجية والمبادرات التي تنتهجها المواصفات السعودية، بعدما عملت على تحسين وتطوير منصة سابر بشكل مستمر؛ لإزالة أي عوائق قد تقف أمام المستفيدين من المنصة، وتوظيف التقنية لخدمة الاقتصاد المحلي.

ودعت المواصفات السعودية المستفيدين إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات عبر Saber.sa؛ مشيرة إلى أنه قد تم تطوير منصة سابر الإلكترونية بالتعاون مع الشريك التقني شركة "ثقة" وفق أعلى معايير الكفاءة، للمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي.الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إس آند بي: ربحية البنوك السعودية كافية لاستيعاب المزيد من الخسائر

إس آند بي: ربحية البنوك السعودية كافية لاستيعاب المزيد من الخسائر

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعزز دور السعودية في التوازن البيئي عبر "برنامج هدد"

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعزز دور السعودية في التوازن البيئي عبر "برنامج هدد"

بمشاركة "الفيصل" و"باخ".. الأولمبية السعودية تنظِّم أول مؤتمر للقيادات النسائية

بمشاركة "الفيصل" و"باخ".. الأولمبية السعودية تنظِّم أول مؤتمر للقيادات النسائية

بمشاركة "الفيصل" و"باخ".. الأولمبية السعودية تنظِّم أول مؤتمر للقيادات النسائية

بمشاركة "الفيصل" و"باخ".. الأولمبية السعودية تنظِّم أول مؤتمر للقيادات النسائية

شبكة عيون الإخبارية