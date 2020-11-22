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أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:59 مساءً
تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:59 مساءً
إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:59 مساءً
بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:59 مساءً
"البريد الدوائي" يسلّم 65 ألف وصفة طبية للمرضى في منازلهم
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:59 مساءً
تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط في ظل البيانات الإيجابية عن لقاح كورونا
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:59 مساءً
مباشر من القصر الرئاسي في بوينس آيرس حيث تجري مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على مارادونا
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:48 مساءً
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-11-2020
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:40 مساءً
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:37 مساءً
فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:37 مساءً
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BE ONTime - فتح اللع زيدان: نتمنى مباراة القرن الإفريقي تكون في قمة الروح الرياضية بين الفريقين
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ON Sport
الأحد 22 نوفمبر 2020 01:31 مساءً
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