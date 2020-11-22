أخبار عاجلة

أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار -
تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات -
إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر -
بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا -
"البريد الدوائي" يسلّم 65 ألف وصفة طبية للمرضى في منازلهم -
تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط في ظل البيانات الإيجابية عن لقاح كورونا -
مباشر من القصر الرئاسي في بوينس آيرس حيث تجري مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على مارادونا -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-11-2020 -
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول -
فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تقويم التعليم: بدء اختبار القدرة المعرفية في 31 مدينة ومحافظة بالمملكة

Print
تقويم التعليم: بدء اختبار القدرة المعرفية في 31 مدينة ومحافظة بالمملكة تقويم التعليم: بدء اختبار القدرة المعرفية في 31 مدينة ومحافظة بالمملكة
مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حسب تعليمات وبروتوكولات الصحة

تقويم التعليم: بدء اختبار القدرة المعرفية في 31 مدينة ومحافظة بالمملكة

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلة في المركز الوطني للقياس- بدء تطبيق اختبار القدرة المعرفية "الفترة الأولى"، في 31 مدينة ومحافظة في المملكة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حسب تعليمات وبروتوكولات وزارة الصحة، وبالتنسيق مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية".

وأوضحت الهيئة أن الاختبار سيُعقد خلال الفترة 21- 23/ 11/ 2020م، في عدد من المقرات الموزعة في 31 مدينة ومحافظة بالمملكة؛ مشيرة إلى أن الاختبار يأتي بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية وعدد من الجهات الحكومية، ويُعد متطلبًا للتقدم لشَغل بعض الوظائف الحكومية أو الترقية فيها.

وأكدت الهيئة أنها عملت على توفير جميع المستلزمات الوقائية للمختبرين قبل دخولهم لأداء الاختبار، وقياس حرارة المختبرين، وتعقيم المقرات قبل الاختبارات وبين الفترات وبعد الانتهاء من الاختبار، بالإضافة لتطبيق معايير التباعد الاجتماعي في المقرات؛ لضمان سلامة وأمن المختبرين.

ويتكون الاختبار من أربع قدرات رئيسية، هي: (القدرة اللفظية، والقدرة الكمية، والقدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية)، كما أن الاختبار لا يعتمد اعتمادًا مباشرًا على مقررات دراسية محددة؛ وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة والخصائص الفردية؛ مشيرة إلى أن اختبار الفترة الثانية لهذا الاختبار سيكون خلال الفترة من 27- 29/ 3/ 2021م، وسيفتح التسجيل له بتاريخ 28/ 12/ 2020م؛ وذلك عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

وتدعو الهيئة الجميعَ للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها وقنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوافر على متجريْ آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare؛ لتقديم الخدمات المساندة لهم والإجابة عن جميع استفساراتهم.هيئة تقويم التعليم والتدريب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار

أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار

تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات

تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات

إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر

إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر

بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا

بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية