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شاهد.. جداريةٌ مبتكرة ينفذها معلمون وآباء وطلاب عن بُعد في ذكرى البيعة

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شاهد.. جداريةٌ مبتكرة ينفذها معلمون وآباء وطلاب عن بُعد في ذكرى البيعة شاهد.. جداريةٌ مبتكرة ينفذها معلمون وآباء وطلاب عن بُعد في ذكرى البيعة
فكرة من تصميم "الجدعاني" وتصوير "الصاعدي" وإخراج ابتدائية في جدة

شاهد.. جداريةٌ مبتكرة ينفذها معلمون وآباء وطلاب عن بُعد في ذكرى البيعة

ابتكرت مدرسة سلمة بن الأكوع الابتدائية التابعة لمكتب التعليم بشرق جدة، فكرة مشاركة عن بُعد لمنسوبيها في بناء جدارية بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وتهدف الفكرة إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من منسوبي المدرسة من طلاب ومعلمين وإدارة في بناء شعار ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين؛ حيث كان الشعار مجزأ إلى 42 صورة متفرقة وتم بناؤها بالترتيب بحسب الرقم الذي تم حجزه بعد الدعوة الموجهة في حساب المدرسة بـ"تويتر".

وقد شارك في الجدارية 41 معلمًا وطالبًا ومشرفًا وولي أمر، وتم نشر الدعوة على حساب المدرسة في "تويتر"؛ حيث تم حجز جميع الأرقام خلال 4 ساعات فقط كان في مقدمتهم قائد المدرسة ظافر بن صالح آل ظافر، تلاه باقي منسوبي المدرسة.

كما شارك المشرفان التربويان في مكتب الشرق عبدالله بن ناصر الشوكاني مشرف القيادة المدرسية، وفاضل بن عبدالله المالكي مشرف اللغة العربية، وشارك 9 طلاب من أبناء المدرسة و14 ولي أمر؛ حيث تم تطبيق جميع التدابير والاحترازات الوقائية من فيروس "كورونا".

يشار إلى أن فكرة الجدارية كانت من تصميم وتنفيذ رائد النشاط سمير بن عائض الجدعاني، وتصوير يوسف بن حميد الصاعدي.مدرسة سلمة بن الأكوع الابتدائية جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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