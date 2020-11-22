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الشرقية.. 472 جولة رقابية وتعقيم 754 موقعاً

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الشرقية.. 472 جولة رقابية وتعقيم 754 موقعاً الشرقية.. 472 جولة رقابية وتعقيم 754 موقعاً
بمشاركة 457 فرداً والأمانة رفعت 7383 طن نفايات

الشرقية.. 472 جولة رقابية وتعقيم 754 موقعاً

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 472 جولة رقابية، و3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحد من انتشار .

وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد 4 مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، ومخالفتَي تكدُّس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير 754 موقعاً، بمشاركة 457 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 147068 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، كما تم رفع 7383 طناً من النفايات، وإزالة 4010 أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9413 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وتواصل الأمانة متابعة تطبيق الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة لجميع الاشتراطات البلدية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية، وتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بتعاون المواطنين والمقيمين، بالإبلاغ عن أيّ مخالفات في سياق ذلك من خلال مركز (940).أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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