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أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:59 مساءً
تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:59 مساءً
إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:59 مساءً
بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:59 مساءً
"البريد الدوائي" يسلّم 65 ألف وصفة طبية للمرضى في منازلهم
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:59 مساءً
تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط في ظل البيانات الإيجابية عن لقاح كورونا
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:59 مساءً
مباشر من القصر الرئاسي في بوينس آيرس حيث تجري مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على مارادونا
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:48 مساءً
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-11-2020
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:40 مساءً
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:37 مساءً
فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:37 مساءً
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أنا الشاهد: هولندا : "وجبات الحي" مبادرة فردية حولت أضرار كورونا إلى فوائد للمجتمع المحلي
أخبار العالم
BBC News عربي
الأحد 22 نوفمبر 2020 12:21 مساءً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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