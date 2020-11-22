Western Union تستحوذ على 15% من stc pay بقيمة 200 مليون دولار

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ما يعادل تقييم 5 مليارات ريال للشركة كأول شركة مليارية بالمملكة والشرق الأوسط

برعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، وقّعت مجموعة stc، اتفاقية مع ويسترون ينيون Western Union -شركة رائدة عالميًّا في مجال المدفوعات وتحويل الأموال عبر الحدود وبين العملات- لبيع حصة أقلية من شركة المدفوعات الرقمية السعودية "stc pay" -شركة تابعة مملوكة لمجموعة stc بنسبة 100%- مقدارها 15% وبقيمة 200 مليون دولار أمريكي؛ أي ما يعادل تقييم 5 مليارات ريال للشركة.

وسيكون استثمار Western Union لتمويل رأس مال stc pay ودعم خطط التوسع طويلة المدى. وإتمام الصفقة مشروط بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات العلاقة، كما سيكون للاتفاقية تأثير إيجابي على stc pay على المدى القصير والبعيد من الناحيتين التشغيلية والمالية. حيث سيستخدم المبلغ المحصل من هذه الصفقة في تعزيز نمو stc pay ومواردها الخاصة لدعم خطط التوسع.

وبهذه المناسبة قال الأمير محمد بن خالد عبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة مجموعة stc: "نحن فخورون بأن عملنا يساهم في نجاح رؤية المملكة وطموحها نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع؛ لافتًا إلى أن قرار شركة كـWestern Union في الوقت الحالي للاستثمار الأجنبي المباشر في stc pay؛ يعد بمثابة دافع كبير لنا، وهذا يعكس مكانة stc كممكن رقمي ورائد إقليمي لتقنية المعلومات والاتصالات حيث نحتفل بتحقيق أول شركة مليارية (unicorn) في السعودية وأول شركة تقنية مالية مليارية (unicorn) الشرق الأوسط".

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر بن سليمان الناصر: "إننا نطمح كممكن رقمي ورواد في مجال التحول الرقمي، أن يكون لنا دور محوري في تحقيق مستهدفات مؤسسة النقد العربي السعودي، في عدد من المبادرات التي تدعم الإبداع وتطوير الخدمات الرقمية في القطاع المالي؛ كون التقنية المالية هي ركيزة من ركائز استراتيجية المجموعة تجرأ 2.0.

وأضاف الناصر: "نحن فخورون بأن stc pay لم تكن أول شركة مليارية فحسب، بل تم الاعتراف بها أيضًا كأحد الشركات الرائدة الوطنية للتقنية المالية في وقت قصير جدًّا؛ مما يحفزنا لبذل المزيد من الجهد لتقديم منتجات جديدة تثري تجربة عملائنا.

بدوره قال حكمت إرسك الرئيس التنفيذي ورئيس Western Union: "لقد طورت stc pay بسرعة خدمة مدفوعات رقمية إقليمية رائدة على مدار العامين المنصرمين، وكانت شراكة رقمية ناجحة للغاية مع Western Union. ونعتقد أن stc pay في وضع جيد للتوسع المستمر في المدفوعات الرقمية ونتطلع لفرصة توسيع علاقتنا في المستقبل".

جدير بالذكر أن stc pay هي أول شركة تقنية مالية مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في المملكة، وأكبر محفظة رقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث يبلغ عدد مستخدميها أكثر من 4.5 مليون مستخدم. وأنشئت تماشيًّا مع أهداف رؤية 2030 لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي وهي تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد.

وشركة Western Union هي شركة عالمية رائدة في مجال المدفوعات وتحويل الأموال عبر الحدود وبين العملات. تربط منصتها متعددة القنوات بين العالمين الرقمي والواقعي، وتُمكّن المستهلكين والشركات من إرسال الأموال واستلامها وإجراء المدفوعات بسرعة وسهولة وموثوقية.

وبدءًا من 30 سبتمبر 2020، تضمنت شبكتها أكثر من 550.000 من مواقع وكلاء البيع بالتجزئة التي تقدم خدماتها ذات العلامات التجارية في أكثر من 200 دولة وإقليم، مع القدرة على إرسال الأموال إلى مليارات الحسابات. بالإضافة إلى ذلك، قناة westernunion.com هي القناة الأسرع نموًّا في عام 2019، متاحة في أكثر من 75 دولة، بالإضافة إلى مناطق إضافية، لنقل الأموال حول العالم. بفضل انتشارها العالمي، وتقوم Western Union بتحويل الأموال من أجل تحسين التواصل بين العائلة والأصدقاء والشركات لتمكين الإدماج المالي ودعم النمو الاقتصادي.

ولمزيد من المعلومات، يمكن زيارة www.westernunion.com.مؤسسة النقد العربي السعودي ساما